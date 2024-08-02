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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بايدن يدعّم نتنياهو بقدرات عسكرية جديدة ضد التهديدات الإيرانية

بايدن
بايدن

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، بأن البيت الأبيض، أكد أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توفير قدرات عسكرية أمريكية جديدة لدعم إسرائيل، ضد تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجاء في التقرير، أن البيت الأبيض قال: "بايدن أكد لنتنياهو مجددًا التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك من وكلائها".

وأشار إلى أنَّ بايدن ناقش الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، بما يشمل عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي جديدة.

وشدد بايدن على أهمية الجهود المستمرة لخفض حدة التوترات الأوسع في المنطقة، وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس شاركت في هذه المكالمة.

ورجّح مسؤولون أمريكيون أنَّ الهجوم الإيراني على إسرائيل أصبح وشيكًا، وذلك للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

ووفقًا لموقع "أكسيوس"، فإن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون، أن الرد الإيراني سيكون مماثلاً للهجوم الذي شنته في أبريل الماضي على إسرائيل، ولكن من المحتمل أن يكون أوسع نطاقًا، وقد يشمل أيضاً مشاركة "حزب الله" اللبناني.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنَّ اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع لم يساعد في تحسين فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.

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