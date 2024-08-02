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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

صدى البلد

يشهد ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية مساء اليوم الجمعة مواجهة نارية تجمع بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الباراجواي في إطار منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. يدخل الفراعنة المباراة وهم عازمون على تحقيق فوز تاريخي يضمن لهم التأهل إلى الدور نصف النهائي والاقتراب خطوة كبيرة من الميدالية الأولمبية.

تحضيرات مكثفة للفراعنة

خضع منتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، لتحضيرات مكثفة خلال الأيام الماضية استعدادًا لهذه المواجهة الحاسمة. وقد قام الجهاز الفني بتحليل أداء المنتخب الباراغواي بدقة، ووضع خطة تكتيكية متكاملة لمواجهة نقاط القوة والضعف في صفوف الخصم. 

كما حرص ميكالي على الجانب البدني والنفسي للاعبين، حيث خضعوا لتدريبات مكثفة لرفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى تدريبات نفسية لزيادة الثقة بالنفس.

تشكيل متوقع للفراعنة

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني روجيرو ميكالي على تشكيل قوي يضم نخبة من اللاعبين الموهوبين، حيث من المتوقع أن يشغل حراسة المرمى حمزة علاء، وفي خط الدفاع كل من أحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد وأحمد نبيل كوكا. 

وفي خط الوسط، من المتوقع أن يشارك محمد شحاتة ومحمد النني ومحمود صابر. وفي الهجوم، سيعتمد ميكالي على الثلاثي الهجومي المكون من أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

مصر بأكملها تتابع المباراة

تترقب الجماهير المصرية بلهفة هذه المباراة التاريخية، وتتمنى أن يحقق الفراعنة الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي. وتعتبر هذه المباراة فرصة تاريخية للكرة المصرية للعودة إلى منصات التتويج الأولمبية.

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