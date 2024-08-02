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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار مين "بالأسعار" .. هيونداي توسان ولا نيسان قشقاي ؟

هيونداي توسان ونيسان
هيونداي توسان ونيسان قشقاي

تعتبر السيارة هيونداي توسان والسيارة نيسان قشقاي، إثنين من أشهر الإصدارات المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحهم عبر باقة من التجهيزات بحسب الفئات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع مقارنة بين هيونداي توسان ونيسان قشقاي، بالاضافة إلى احدث الاسعار بالسوق المصري.

هيونداي توسان

القدرات الفنية للسيارة هيونداي توسان 2024

 

تستمد السيارة هيونداي توسان 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

هيونداي توسان

وبهذه القدرات تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثواني، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان

الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي توسان 2024

 

  • الطول 4500 مم.
  • العرض 1865 مم.
  • الارتفاع 1651 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2680 مم.
  • الخلوص الارضي 170 مم
هيونداي توسان

أسعار هيونداي توسان 2024 في مصر 

 

تبدأ أسعار هيونداي توسان موديل 2024 في مصر من 1,750,000 جنيه إلى 2,275,000 جنيه.

نيسان قشقاي

المواصفات الفنية للسيارة نيسان قشقاي 2025

 

تعتمد السيارة نيسان قشقاي 2025 على محرك تيربو 1300 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 148 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT اوتوماتيك، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 في مدة تستغرق 8.9 ثانية، واستهلاك للوقود يقدر بـ 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

نيسان قشقاي

أبعاد السيارة نيسان قشقاي 2025 

 

  • الطول 4425 مم.
  • العرض 1835 مم.
  • الارتفاع 1625 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2665 مم.
  • الخلوص الارضي 180 مم.
نيسان قشقاي

أسعار نيسان قشقاي 2025 في مصر 

 

تتراوح أسعار نيسان قشقاي موديل 2025 بين 1,341,500 جنيه و 1,482,500 جنيه.

نيسان قشقاي
هيونداي توسان نيسان قشقاي هيونداي توسان نيسان قشقاي

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