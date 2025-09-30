قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الأفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟.. مجدي عاشور يجيب

هل الأفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟
هل الأفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟

كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن الأفضل بين عبادة الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-  وعبادة الاستغفار، وذلك ردا على سؤال ورد إليه حول أيهما أفضل.

وأوضح عاشور أن كلا العبادتين مشروعتان ومستحبتان في أي وقت، مستدلا بالحديث الشريف "كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يذكر الله على كل أحيانه"، وبقوله- تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا".

ولكنه أضاف أن هناك أوقاتا خصصتها النصوص الشرعية لعبادات معينة، فكما أن وقت السحر مخصص للاستغفار وفقا لقوله- تعالى- "وبالأسحار هم يستغفرون"؛ فإن هناك نصوصا أخرى رغبت في الإكثار من الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في أوقات محددة.

واستشهد بحديث أنس- رضي الله عنه-، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه عشرا".

وأكد عاشور أن أعمال الخير كلها مطلوبة، ولكن عند التعارض بين المستحبات؛ ينبغي النظر إلى ما أرشدنا إليه الرسول- صلى الله عليه وسلم-، مقترحا توزيع الأوقات بين العبادات المختلفة، بحيث يحصل المسلم على فضائلها جميعا.

ومن جهة أخرى، استشهدت دار الإفتاء المصرية بقول علي- رضي الله عنه-: "العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل: ما هى؟ قال: الاستغفار".

أفضل طريقة للمواظبة على الاستغفار

في سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أفضل طريقة للتعود على الاستغفار؛ هي المداومة عليه حتى دون ذنب، قائلا: "أنت جالس قل دائما أستغفر الله العظيم، فاستغفار الله بغير ذنب؛ عبادة، وستجد نفسك تعودت على عبادة الاستغفار".

واستشهد الورداني بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، داعيا إلى الاستغفار بلا ذنب.

وتطرق إلى صيغة سيد الاستغفار التي وردت في صحيح البخاري عن شداد بن أوس- رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

