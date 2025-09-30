فنزويلا تستعد لإعلان حالة الطوارئ في حال هاجمتها الولايات المتحدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّباً لما سمّاه "عدواناً" أميركياً، وذلك بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريغيز يوم الاثنين.

وقالت رودريغيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسوماً يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا"، بحسب تعبيرها.

وأعربت رودريغيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفاً واحداً خلف مادورو إذا وقع "هجوم أميركي". وقالت إن "فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا"، مضيفةً: "لن نتخلى أبداً عن وطننا".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر حكومي بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد. وقال المصدر : "لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت".