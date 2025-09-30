قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يستهدف معدات الإعمار ويعرقل جهود إعادة البناء بجنوب لبنان
باكستان: حل الدولتين أمر أساسي لضمان السلام الدائم في الشرق الأوسط
فنزويلا تستعد لإعلان حالة الطوارئ في حال هاجمتها الولايات المتحدة
وزير خارجية كوريا الشمالية: لن نتخلى عن السلاح النووي تحت أي ظرف
مصير البلوجر هدير عبدالرازق أمام المحكمة الاقتصادية| ماذا سيحدث؟
جينجر تشابمان: ترامب يسعى إلى إحلال السلام.. والتزام نتنياهو بأي خطة أمريكية أمر صعب للغاية
هل الأفضل الصلاة على النبي أم الاستغفار؟.. مجدي عاشور يجيب
غدا موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
تسبيحة من 9 كلمات تجلب لك استجابة الدعاء.. أوصى بها النبي
كريم شحاتة: حسين الشحات لن يرحل عن الأهلي بسبب مباراة الزمالك
اليوم.. الفصل في دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا تستعد لإعلان حالة الطوارئ في حال هاجمتها الولايات المتحدة

ديلسي رودريغيز
ديلسي رودريغيز
هاجر رزق

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّباً لما سمّاه "عدواناً" أميركياً، وذلك بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريغيز يوم الاثنين.

وقالت رودريغيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسوماً يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا"، بحسب تعبيرها.

وأعربت رودريغيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفاً واحداً خلف مادورو إذا وقع "هجوم أميركي". وقالت إن "فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا"، مضيفةً: "لن نتخلى أبداً عن وطننا".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر حكومي بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد. وقال المصدر : "لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت".

الرئيس الفنزويلي ضربات أميركية المخدرات صلاحيات خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| عمرو أديب يعلن فوز الأهلي بالدوري.. وآخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري

اللواء رأفت الشرقاوي

هل تختلف بصمات النساء عن الرجال في مسرح الجريمة؟.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مفاجأة

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: يجب أن نشجع القطاع الخاص على تنظيم الفعاليات السياحية

بالصور

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد