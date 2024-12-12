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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

فيولا ديفيس: شكرا على تكريمي بمهرجان البحر الأحمر.. وأتمنى دعوتي مرة أخرى

فيولا ديفيس
فيولا ديفيس
محمد نبيل
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اعربت الممثلة الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس عن فخرها بالتكريم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، مثمنه دور المهرجان في تسهيل التواصل بين صناع السينما حول العالم.

وقالت النجمة السمراء خلال استلام جائزة تكريمها: شكرا على تكريمي بهذه الجائزة الرائعة التي سأحتفظ بها في مكان مميز بمكتبي، واتمنى ان أعود مجددا على السعودية، وأتطلع من الأن لدعوة أخرى من المهرجان السعودي.

وتشهد منطقة البلد بجدة التاريخية مساء اليوم، حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي انطلق يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري، بعرض أكثر من 130 فيلما ضمن برنامج غني وحافل، وبحضور جماهيري جيد، وتواجد مميز لنجوم السينما العالمية، العربية والمصرية.

وتحولت جدة على امتداد 10 أيّام كاملة؛ وفي منطقة مصنّفة كإرث إنساني في اليونسكو، إلى قِبلة ثقافية وفنّية تستضيف نجوم السينما خلف وأمام الكاميرا من جميع أنحاء العالم، تحت شعار هذه السنة: “للسينما بيت جديد”. 

ويتطلع المهرجان لعرض تشكيلة من القصص الآسرة وعجائب الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية المثيرة، جنبًا إلى مجموعة مختارة بعناية لجميع الأذواق من أحدث الأفلام السعودية والعربية والعالمية من جميع فئات السرد السينمائي، بعضها يُعرض لأوّل مرة في العالم أو العالم العربي.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي مؤسسة غير ربحية رائدة في تعزيز ثقافة السينما في جميع أنحاء العالم العربي وأفريقيا وآسيا، وتهدف إلى تعميق الآفاق الإبداعية وتتويجها واحتضان الفنّانين وتمكين أصحاب المواهب مع ترسيخ جسور ثقافية متينة مع الفضاء السينمائي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تمكين المرأة والاحتفاء بإنجازاتها ودورها أمام وخلف الكاميرا.

الأوسكار فيولا ديفيس الممثلة الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس

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