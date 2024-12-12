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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

لتقديم كل الخدمات.. الداخلية تخصص رقما لذوى الإعاقة لتلقي شكاواهم

الداخلية
الداخلية
كتب مصطفى الرماح :
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إضطلعت وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التى قد تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات التى تقدمها كافة جهات الوزارة من خلال تخصيص رقم الهاتف: (01126977222) بقطاع حقوق الإنسان للعمل على مدار الـ 24 ساعة لإستقبال شكاوى وإلتمساسات الأشخاص ذوى الإعاقة ، فضلاً عن تضمن دليل الخدمات الشرطية (المقروء بطريقة برايل) لرقم الهاتف المشار إليه.

وزارة الداخلية

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعتماد الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لاسيما للأشخاص ذوى الإعاقة.

الداخلية وزارة الداخلية حقوق الإنسان طريقة برايل

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