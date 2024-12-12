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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

بمشاركة الجميع .. روسيا والإمارات يدعوان لاجتماع دولي بشأن سوريا

سوريا -علم
سوريا -علم
محمود نوفل
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أكدت كل من روسيا والإمارات على ضرورة عقد اجتماع دولي لإطلاق حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان .


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها على موقعها الرسمي: في سياق الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا والدول العربية، بحث وزيرا الخارجية الروسي والإماراتي عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في الجمهورية العربية السورية.

وذكر البيان ايضا : اتفق الطرفان على أن المبادرة لعقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتخذها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن في المستقبل القريب جدا.

كما لفت الجانبان إلى أن مثل هذا الحوار يجب أن يتم إطلاقه بما يتفق بشكل صارم مع المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ونوه البيان الي أن الجانب الروسي يقوم أيضا بالعمل المناسب مع قيادة وزارات خارجية المملكة العربية السعودية وقطر ودول عربية أخرى.

وفي وقت سابق ، أن دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

سوريا العراق روسيا اخبار سوريا الإمارات

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