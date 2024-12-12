شاومي تكشف عن YU7 الجديدة كليًا .. أول SUV كهربائية رياضية

تواصل شاومي من تألقها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن أول نسخة رياضية تنتمي إلى عائلة الـ SUV، والتي تحمل اللقب YU7 الجديدة كليًا.

قدرات فنية قوية لسيارة شاومي YU7 الرياضية

تعتمد السيارة الرياضية شاومي YU7 على بطارية تحقق مدى سير 800 كيلومترًا للشحنة الواحدة، من إنتاج CATL الصينية، بينما تستمد قوتها من محركات كهربائية مزدوجة، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 691 حصانا للفئة الأعلى جاهزية.

شاومي YU7

تصميم رياضي لسيارة شاومي YU7

ترتكز السيارة شاومي YU7 على جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاصة بهذه النسخة، مع تصميم خماسي الاضلاع أقرب إلى الشكل المروحي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية هجومية تتسم بالشراسة مع إضاءة LED LIGHT، ومقابض مخفية تفتح أوتوماتيكيًا مع بصمة الدخول، وتصميم رباعي الأبواب إلى جانب مساحة تخزين خلفية.

شاومي YU7

تعتمد السيارة شاومي YU7 على تصميم خلفي عصري، يحتوي على شرائط ضوئية، وسبويلر رياضي، بالاضافة إلى كاميرات 360 درجة، ومستشعرات حركة لسهولة التحكم والمتابعة، إلى جانب تقنيات الحماية والامان منها رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مع تكنولوجيا متوقعة ابرزها شاشة تعمل باللمس قياس 16.1 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، ومقاعد كهربائية، وانظمة صوتية ترفيهية.

شاومي YU7

السعر المتوقع لسيارة شاومي YU7 الرياضية الجديدة

لم تكشف شاومي حتى الان عن سعر سيارتها الكهربائية الجديدة YU7، ولكن تشير بعض التقارير الصينية أن تتراوح قيمة السيارة بين 34 ألف و41 الف دولار أمريكي.