إنجي المقدم: أجريت عملية تجميل لضبط الشفايف

تحدثت الفنانة إنجي المقدم حول حقيقة إجرائها عمليات تجميل وإجراءات تجميلية بعد انتقادات شكلها في مسلسل وتر حساس.

وقالت إنجي المقدم في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم قائلة: «سأتحدث بصراحة لأول مرة عن هذا الموضوع بسبب الكلام المتداول عني في السوشيال ميديا، أنا من 2013 عملت شفايفي لأنها كانت رفيعة، لكن ما فعلته لا يندرج تحت مسمى عمليات التجميل لكنها إجراءات معينة أو رتوش لضبط بعض العيوب في الوجه وهذا مطلوب للفنانة التي تقف أمام الكاميرا».

وأضافت إنجي المقدم: «مهم الست تشعر أنها واثقة من نفسها وتعمل حاجات بسيطة ترفع من معنوياتها وخصوصا عندما تظهر على الشاشة، أنا ضد التغيير التام في الوجه وهذا رأيي الشخصي وأمر يخصني، لكن أنا مع إجراء بعض التعديلات عشان الأمر يكون لذيذ، عملت سابقا بوتكس وفيلر خصوصا تحت العين بسبب التجويفات وهي أمور جربتها ولكن لم أحبها ووقفت كل هذه الأمور من 3 سنوات، لكن بعمل حاجة اسمها (Skin Booster) وهي تعطي نضارة أكثر وتنور الوجه أكثر، وهذا ردي على من يقول إنني عملت عمليات تجميل».

وقالت إنجي المقدم في تصريحات لبرنامج “أسرار النجوم”: "الملابس كانت مقصودة أن تظهر هكذا بالفعل، لأن العمل كان موجها لشريحة معينة من الجمهور ولكن طبعا الكل اهتم به من كل الطبقات، زمان كنت أغضب من الانتقادات لكن حاليا لم أعد أقرأ أو أبحث عن اسم المسلسل على السوشيال ميديا لكي أرى ردود الفعل، لا أريد لأحد أن يسرق فرحتي، الحمدلله العمل لم يمر مرور الكرام في النهاية بل فيه تفاعل وهو نجاح في حد ذاته".

وعن علاقتها بنجوم المسلسل، أوضحت إنجي المقدم: «أنا وصبا مبارك أصدقاء وهيدي كرم أيضا اشتغلنا مع بعض سابقا، كان فيه ثقة ومتعة واستمعت بالتعاون مع (صبا) بالتحديد لأن الجمهور اعتقد أننا حتى بنتخانق خلف الكاميرا وهذا غير حقيقي على الإطلاق، والفنان محمد علاء الذي يقدم دور (رشيد) سعدت أيضا بالتعاون معه وهو بني آدم لذيذ على المستوى الشخصي».