أخبار محافظة البحر الأحمر.. نشاط سياحي وأمني مكثف ونجاحات في ضبط التهرب الجمركي

تشهد محافظة البحر الأحمر حراكًا سياحيًا بارزًا اليوم، حيث يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم 107 رحلات طيران دولية تقل نحو 21,500 سائح أوروبي. وتزامنًا مع أعياد رأس السنة والكريسماس، تمتلئ المنتجعات السياحية بالأنشطة الترفيهية والعروض المميزة، ما يعزز نسبة الإشغال التي وصلت إلى 95%، وفق تصريحات الخبراء.

انطلاق محاكمة المتهمين بجريمة قتل الطفل رضا مراد

استأنفت محكمة جنايات البحر الأحمر محاكمة 3 متهمين في جريمة مروعة راح ضحيتها الطفل رضا مراد البالغ من العمر 15 عامًا. كان الجناة قد خططوا للجريمة باستخدام مواد منومة وتخلصوا من الجثة في منطقة جبلية بالغردقة. جهود أمنية حثيثة أسفرت عن كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين، لتبدأ العدالة مسارها.

ضبط 103 محاضر تهرب جمركي خلال نوفمبر

نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم، في تحرير 103 محاضر ضبط لبضائع أجنبية غير خالصة الضرائب، شملت مشروبات كحولية، سجائر، شيش إلكترونية، وبضائع متنوعة بقيمة تعويضات بلغت 13.58 مليون جنيه. تأتي هذه الجهود ضمن حملات مستمرة لمكافحة التهريب والرقابة الجمركية المشددة.

محافظة البحر الأحمر تثبت قدرتها على تحقيق التوازن بين الأنشطة السياحية من جهة، والإجراءات الأمنية والرقابية من جهة أخرى، مما يعزز من مكانتها كواحدة من الوجهات الاقتصادية والسياحية الكبرى في مصر.