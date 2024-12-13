هل يصنع الفارق | موسيماني المرشح الأول لقيادة الزمالك .. ومدربو المنتخب في الصورة

يعيش فريق الزمالك حالة من التوتر، في ظل تراجع نتائجه ورحيل مدربه جوزيه جوميز إلى الفتح السعودي، والبحث عن مدرب لتصحيح المسار، حيث ظهرت العديد من الأسماء المرشحة لخلافة المدرب

البرتغالي في الزمالك خلال الفترة المقبلة، من المدربين الأجانب والمحليين، على رأسهم موسيماني مدرب الأهلي الأسبق.

حقيقة تعاقد الزمالك مع موسيماني

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليتولى تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب جوزيه جوميز، والذي رحل إلى الدوري السعودي وتحديدًا لصفوف نادي الفتح.

وأوضح المصدر، أن مدرب الأهلي السابق هو المرشح الأول لتولي تدريب القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لا يزال هناك طريق طويل من المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت تقارير، إلى كون إدارة الزمالك ترى موسيماني الخيار الأنسب، بفضل خبراته الكبيرة في الدوري المصري وفي الكرة الأفريقية بشكل عام، خاصة لكونه قد سبق له وأن فاز بثلاث بطولات في دوري أبطال أفريقيا، كان اثنان منهم على حساب الزمالك نفسه في عام 2016 وكذلك في عام 2020.

وربما سيكون الراتب هو العائق الوحيد في طريق الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني، خاصة بعدما خاض المدرب الجنوب أفريقي العديد من التجارب في الدوري السعودي والإماراتي.

من هو مدرب الزمالك القادم؟

دخل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول، ومواطنه جوزيه بيسيرو، مدرب الأهلي الأسبق، والبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي السابق والشباب الحالي (مواليد 2005)، والأرجنتيني هيكتور كوبر، والثلاثي المصري معتمد جمال وطارق مصطفى ومؤمن سليمان، سباق المرشحين بقوة لتولي أحدهم زمام الأمور الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاضلة مسؤولي نادي الزمالك بين عدد من المدربين لتدريب الفريق الأول، قائلا: «3 مدربين أجانب على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك»، مضيفًا: «مجلس إدارة الزمالك يفضل أن يكون المدير الفني الجديد سبق له التدريب في مصر».

وتابع: «الزمالك تواصل مع 3 مدربين أجانب للتفاوض معهم لتدريب فريق الكرة وهيختار واحد منهم وهم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والبرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي السابق والشباب الحالي، والبرتغالي بيسيرو مدرب الأهلي الأسبق».

تفاصيل جلسة لبيب مع لاعبى الزمالك

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ونائبه هشام نصر وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس، على التواجد في مران الفريق الأبيض، أمس الخميس، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، بدور المجموعات في الكونفيدرالية.

وتأتي الزيارة كنوع من الدعم النفسي والمعنوي للاعبين والجهاز الفني الجديد المؤقت، بقيادة أحمد مجدي، وحازم إمام وعماد المندوه، حيث طلب لبيب من اللاعبين، ضرورة تحقيق الفوز في مباراة المصري، من آجل الانفراد بقمة المجموعة، ومن ثم الاقتراب الأكثر من خطف بطاقة التأهل لربع النهائي، للحفاظ على اللقب القاري داخل القلعة البيضاء، كخطوة أولية نحو النجمة الثالثة تاريخيا من الكونفيدرالية.

من مدرب الزمالك الحالي؟

كلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد مجدي، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بصفة مؤقتة، بقيادة الفريق فنيا أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة بمجموعات كأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتقاسم الفارس الأبيض، صدارة المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية، بالتساوي مع النسر البورسعيدي، برصيد 4 نقاط لكلاهما، يليهم إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي بنقطة وحيدة لكل منهما.