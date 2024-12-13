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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

محافظ الاسكندرية الأسبق: الدولة قضت على الكثير من معوقات الصناعة

طارق المهدي محافظ الاسكندرية الأسبق
طارق المهدي محافظ الاسكندرية الأسبق
أسامة علي
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قال اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الأسبق أنه لا ينقص الدولة المصرية شيء للوصول إلى التصدير ب 100 مليار دولار سنويا خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية كافه لافتا إلى أن عام 2024 شهد تركيزا كبير على أولويات الدولة في الاقتصاد ومنها دعم الصناعة.

 وأضاف اللواء طارق المهدى خلال حواره برنامج “الرادار الاقتصادى” المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا:" أعمل طريق في أي حته هتلاقي المشاريع بتتعمل وده اللي حصل من الدولة خلال السنوات الماضية بالنسبه للطرق أضافه إلى توفيرها وطرحها أماكن صناعية يمكن استغلالها من القطاع الخاص.

قناة السويس

 وتابع محافظ الاسكندرية الاسبق: المنطقة الصناعية بقناة السويس من أهم المناطق الصناعية في مصر معقبا:" بقول كده مش عشان احنا مصريين لكن عشان الموقع الجغرافي للدوله المصرية هي على ناصيه العالم والأقرب لأوروبا والمنفذ لافريقيا.

ولفت اللواء طارق المهدى إلى أن الدولة تعمل بجد لتطوير الصناعة وتمكنت خلال الفترة الماضية على حل كثيرا من المعوقات لاسيما البيروقراطية.

الصناعة اخبار التوك شو صدى البلد قناة السويس

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