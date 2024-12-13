قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر والصين: غياب التسوية العادلة للقضية الفلسطينية أساس عدم الاستقرار في الشرق الأوسط
وظائف شاغرة بجامعة بنها الأهلية بالعبور .. اعرف التفاصيل
محافظ الاسكندرية الأسبق: الدولة قضت على الكثير من معوقات الصناعة
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى
كأس إنتركونتيننتال| الشناوي: جاهزون لمباراة باتشوكا.. ونسعى للفوز بلقب عالمي
بمبادرة مصرية.. قرار عربي بإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا
حبس 8 أشخاص بتهمة تصنيع عقاقير منشطة في القاهرة
استرداد مجموعة قطع أثرية من أيرلندا ووضعها بالمتحف المصري بالتحرير
كأس إنتركونتيننتال| كولر: نسعى لتحقيق الفوز على باتشوكا.. وننتظر حضور الجماهير بكثافة
بهاء سلطان وأحمد سعد يحييان حفل غنائي في الكويت
يورتشيتش: مواجهة الترجي صعبة.. وبيراميدز يسعى للفوز رغم الغيابات
يوفر 4 آلاف فرصة عمل للشباب .. تفاصيل ملتقى توظيف القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

في الموسم الجديد.. 16 عرضا بنوادي مسرح قصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء

صورة أرشيفية صورة
صورة أرشيفية صورة
جمال عاشور
×

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عروض الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين.

ويقام أول العروض يوم 21 ديسمبر الحالي، على مسارح فروع إقليم القناة وسيناء، وتستمر حتى نهاية الشهر، بواقع عرضين يوميا من إجمالي 16 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، يعقبها ندوات نقدية.

العروض المسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم.

ويستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية عروض نوادي مسرح فرعي ثقافة الإسماعيلية والسويس، وتبدأ عروض نوادي فرع ثقافة الإسماعيلية يوم 21 ديسمبر بتقديم "اثني عشر شخصا غاضبا" إخراج محمود مدحت، يليه "الحارس" إخراج ياسر خطاب.

ويوم 22 ديسمبر يعرض "مش زي الأفلام" إخراج منة مجدي، يليه "نهاية اللعبة" إخراج محمد أبو القاسم، وفي يوم 23 ديسمبر يعرض "جزيرة مورو" إخراج خالد طه.

وتبدأ عروض نوادي فرع ثقافة السويس يوم 24 ديسمبر، بعرض "سيرة شرف"، إخراج إيمن الشريف، يليه "فوبيا" إخراج آيات زيدان بالإسماعيلية.

وفي يوم 25 ديسمبر عرض "كارما" إخراج حازم أشرف، ثم "جلسات الخميس" إخراج رضوي محمود.

وتتواصل العروض يوم 26 ديسمبر بقصر ثقافة العريش بعروض نوادي فرع ثقافة شمال سيناء، وتبدأ بعرض "البنت لسه صغيرة" إخراج محمد عزت، يليه "لما روحي طلعت" إخراج محمد صابر.

وبدءا من 27 ديسمبر تقام عروض نوادي مسرح بورسعيد على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مع عرض "تحقيق متواضع"إخراج أحمد آدم، يليه "الأعداء" إخراج محمد أنور.

وتستمر العروض يوم 28 ديسمبر مع عرض "أفراح القبة " إخراج نوران إسماعيل، والثاني "سراب الغاوي" إخراج محمد المصري.

وتختتم يوم 29 ديسمبر يقدم يعرض "قبور بلا موتي" إخراج محمد جمعة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف برامج وزارة الثقافة تجربة نوادي المسرح عروض الموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيماء سيف

شكلها اتغير| شيماء سيف تثير الجدل بنحافتها في ختام مهرجان البحر الأحمر

سعر كيلو السكر اليوم

بعد قرار خفض سعر كيلو السكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

البصل مع الفول

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

طعمية هشة

بالخلاط.. طريقة عمل عجينة الطعمية الهشة في 5 دقائق

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأنه الآن

محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف يكشف أقرب المرشحين لتدريب الزمالك وموعد وصوله

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

المتوفية

والد طالبة العبور المتوفاة : مكنتش تعبانة .. ونصيبها تموت كده

الدكتور أحمد زايد يستعرض التجربة المصرية

مدير مكتبة الإسكندرية: مصر تمتلك تجربة مميزة فى التعامل مع اللاجئين

تصنيف كيو اس

جامعة بنها تتقدم فى تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة لعام 2025

بالصور

العاشر من رمضان تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بماراثون نقدر

مارثون
مارثون
مارثون

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رد الشيء لأصله بمنطقة فلل الجامعة بطول 1750متر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين BYD F3 وشيري أريزو 5

بي واي دي f3 وشيري أريزو
بي واي دي f3 وشيري أريزو
بي واي دي f3 وشيري أريزو

مي كساب تثير ضجة بإطلالتها في أحدث ظهور| صور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

25 ألف يورو.. عرض دنماركي لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

صاحب العمارة السبب؟.. شهود عيان يكشفون تفاصيل مؤلمة عن حادث العباسية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

السجن سنتين لعمر زهران في قضية زوجة خالد يوسف.. تفاصيل الحكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار آخر حروف الأمان

الدكتورة إيمان شاهين -مدرس إدارة المؤسسات والأسرة والطفولة جامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: الاستدامة الأسرية.. نهج شامل لضمان رفاهية الأجيال القادمة

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: هل يمكن للنفي أن يكون قوة خلاقة في الفلسفة؟

المزيد