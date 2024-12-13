في الموسم الجديد.. 16 عرضا بنوادي مسرح قصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عروض الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين.

ويقام أول العروض يوم 21 ديسمبر الحالي، على مسارح فروع إقليم القناة وسيناء، وتستمر حتى نهاية الشهر، بواقع عرضين يوميا من إجمالي 16 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، يعقبها ندوات نقدية.

العروض المسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم.

ويستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية عروض نوادي مسرح فرعي ثقافة الإسماعيلية والسويس، وتبدأ عروض نوادي فرع ثقافة الإسماعيلية يوم 21 ديسمبر بتقديم "اثني عشر شخصا غاضبا" إخراج محمود مدحت، يليه "الحارس" إخراج ياسر خطاب.

ويوم 22 ديسمبر يعرض "مش زي الأفلام" إخراج منة مجدي، يليه "نهاية اللعبة" إخراج محمد أبو القاسم، وفي يوم 23 ديسمبر يعرض "جزيرة مورو" إخراج خالد طه.

وتبدأ عروض نوادي فرع ثقافة السويس يوم 24 ديسمبر، بعرض "سيرة شرف"، إخراج إيمن الشريف، يليه "فوبيا" إخراج آيات زيدان بالإسماعيلية.

وفي يوم 25 ديسمبر عرض "كارما" إخراج حازم أشرف، ثم "جلسات الخميس" إخراج رضوي محمود.

وتتواصل العروض يوم 26 ديسمبر بقصر ثقافة العريش بعروض نوادي فرع ثقافة شمال سيناء، وتبدأ بعرض "البنت لسه صغيرة" إخراج محمد عزت، يليه "لما روحي طلعت" إخراج محمد صابر.

وبدءا من 27 ديسمبر تقام عروض نوادي مسرح بورسعيد على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مع عرض "تحقيق متواضع"إخراج أحمد آدم، يليه "الأعداء" إخراج محمد أنور.

وتستمر العروض يوم 28 ديسمبر مع عرض "أفراح القبة " إخراج نوران إسماعيل، والثاني "سراب الغاوي" إخراج محمد المصري.

وتختتم يوم 29 ديسمبر يقدم يعرض "قبور بلا موتي" إخراج محمد جمعة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.