خبير تكنولوجيا يحذر: أمن المعلومات ضرورة حيوية مع تزايد المخاطر المستقبلية

أكد المهندس محمد سعيد، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أن الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي والحكومي، جعل من أمن المعلومات ضرورة لا غنى عنها لحماية أسرار الأفراد وبيانات المؤسسات.

وفي حديثه خلال برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة المحور، أوضح سعيد: "اليوم أصبحت التطبيقات الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.

مع هذا الاعتماد الكبير، يتزايد حجم البيانات الحساسة التي يتم تداولها، ما يجعل أمن المعلومات ضرورة ملحّة لحماية المستخدمين."

وأشار إلى أن المستقبل يحمل تحديات أكبر مع التقدم التكنولوجي السريع، مشيرًا إلى الابتكارات التي تُحدث تغييرات جذرية في عالم التقنية، مثل تقنيات الجيل الخامس 5G والمشاريع التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

وأضاف سعيد: "إيلون ماسك ابتكر شريحة تُزرع في المخ للتحكم في العقل البشري، لكن ماذا يحدث إذا تمكن هاكر من اختراق الشريحة والسيطرة على عقول البشر؟ هذا ليس مجرد خيال علمي، بل تهديد قد يصبح واقعًا."

وأكد الخبير أن أمن المعلومات لم يعد يتعلق فقط بحماية الأجهزة والبيانات، بل أصبح يشمل أيضًا سلامة الأفراد الذين قد يكونون مستهدفين بشكل مباشر في المستقبل.