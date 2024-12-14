الغندور يكشف تطورات ملف التجديد لزيزو بالزمالك

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، تطورات ملف التجديد لأحمد سيد زيزو بالقلعة البيضاء، ومصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية: “والد زيزو هو المتحكم في التجديد للزمالك ومصير اللاعب، وطلع كلام على لسانه إن زيزو موافق يلعب مع الأهلي في مونديال الأندية 2025”.

وتابع: “الزمالك لازم يحسم أمر التجديد لأن اللاعب فاضله 6 شهور وعقده ينتهي، وأعتقد المبلغ المقترح 40 مليونا وزيزو لاعب كبير ويستحقه”.

جدير بالذكر أن عقد زيزو ينتهي في يونيو 2025؛ ما يعني دخوله في الفترة الحرة للتفاوض يناير 2025، حيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون العودة إلى إدارة الزمالك.



