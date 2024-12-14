ليفربول والأهلي والريال.. مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 14 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات يأتي ابرزها مواجهة باتشوكا مع الأهلي فى كأس الانتركونتيننتال فضلا عن لقاء ليفربول وفولهام فى الدوري الإنجليزي.

كأس الانتركونتيننتال والقنوات الناقلة



باتشوكا vs الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2



دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



مانيما انيون vs الجيش الملكي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مازيمبي vs يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا

إستاد أبيدجان vs اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء

الترجي vs بيراميدز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مولودية الجزائر vs الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



آرسنال vs إيفرتون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول vs فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد vs ليستر سيتي – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 2

وولفرهامبتون vs إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء قناة beIN SPORTS XTRA 3

نوتينجهام فورست vs أستون فيلا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



إسبانيول vs أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا vs جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية vs سيلتا فيجو - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو vs ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1