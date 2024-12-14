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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

اليوم الثاني.. إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثاني على التوالي نتيجة سوء الأحوال الجوية. 

يأتي هذا الإجراء في ظل تعرض المنطقة لرياح شديدة وأمواج مرتفعة تعيق الحركة البحرية، حفاظًا على سلامة العاملين والمراكب والركاب.

وصرّح مصدر مسئول بالهيئة أن قرار الإغلاق جاء بناءً على تقارير الأرصاد الجوية التي تشير إلى استمرار اضطراب الطقس خلال الساعات المقبلة، مشددًا على أهمية الالتزام بتوجيهات السلامة وعدم الإبحار حتى تحسن الظروف الجوية.

تأثير القرار على الأنشطة البحرية

يشهد الميناء توقفًا كاملاً لحركة نقل الركاب والشحن البحري، ما أثّر على جدول الرحلات اليومية وخطط الإبحار للسفن واليخوت السياحية. وأضاف المصدر أن فرق الطوارئ تتابع الوضع عن كثب لضمان سرعة استئناف النشاط بمجرد زوال المخاطر.

تحذيرات للمواطنين والبحارة

دعت السلطات البحرية جميع قوارب الصيد والمراكب الصغيرة إلى الالتزام بمناطق الرسو، وعدم المغامرة بالخروج إلى البحر، حتى تلقي إشعار آخر بعودة الطقس إلى حالته الطبيعية.

متابعة مستمرة

تُجري الهيئة تحديثات دورية حول حالة الميناء بناءً على تقارير الأرصاد الجوية، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لضمان السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر سوء الأحوال الجوية غلق ميناء الغردقة توقف الأنشطة البحرية

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