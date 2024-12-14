استراحة محارب .. سر اختفاء نهلة سلامة عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة نهلة سلامة سر اختفائها فى الفترة الماضية عن الساحة الفنية حيث كان أخر أعمالها الرمضانية مسلسل “حضرة العمدة” الذى قدمته فى رمضان 2023 كما عرض لها مسلسل “أرواح خفية” على إحدى المنصات الإلكترونية فى بداية عام 2024.

وقالت نهلة سلامة فى تصريح خاص : اختفائى كان بسبب الهجوم الشرس الذى تعرضت له فى الفترة الماضية وتحديدا بعد تقديم مسلسلى “حضرة العمدة” و"أرواح خفية" فضلا عن ظهورى الذى لفت الأنظار فى إحدى المهرجانات المصرية وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسعا وقررت وقتها الاختفاء والابتعاد قليلا بسبب هذا الهجوم.

وأضافت : قررت الحصول على فترة من الراحة كاستراحة محارب وحاليا أعود الى الساحة الفنية وأتمنى فى الفترة المقبلة أن اتلقى عدة عروض فنية لأشارك فى رمضان المقبل أو فى السينما أيضا.

نهلة سلامة ومسلسل “حضرة العمدة”

وكانت ‏قالت نهلة سلامة عن دورها في مسلسل حضرة العمدة إن المخرج عادل أديب مخرج كبير ودائمًا ما يختار لها أدوارًا مفاجئة بالنسبة لها وأنها كانت خائفة قبل التصوير وطلبت منه أن تكون هناك جلسات بينهم للتنسيق بسبب خوفها من الدور وتمنت أن تكون قد وفقت في أدائه.

‏وتابعت نهلة سلامة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها مؤمنة أنها قدمت شخصية موجودة في المجتمع بحلوها ومرها، متابعة أنها قد تعرضت لهجوم شديد على من منصات التواصل الاجتماعي لكنها لا تهتم بهذا الأمر وتتركه على الله سبحانه وتعالى قائلة: "بحتسبه عند الله يمكن آخذ به حسنات".

"حضرة العمدة" يشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.