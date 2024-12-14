قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"‏كاف" يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024
موعد وأماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر
10 معلومات عن "أبيدوس 1" أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا | صور
احذروا من الأجواء الباردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
18 ديسمبر نظر دعوى قضائية أقامها رضا عبد العال ضد قناة فضائية
الكاف يمنح الرئيس السيسي جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024
«نظريات المؤامرة وتورط سي آي أيه» ..اغتيال جون كينيدي يعود إلى الأضواء
اضطراب حالة البحر ورياح شديدة.. تقلبات جوية في حالة الطقس بجنوب سيناء
الاستشعار من البُعد: 1.8 تريليون دولار قيمة اقتصاد الفضاء بحلول 2035
رحيل أكبر قضاة العرف بالإسماعيلية
تأجيل محاكمة اللاعب إمام عاشور بتهمة سب وقذف جاره
خسر 3 مباريات.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق المكسيكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

استراحة محارب .. سر اختفاء نهلة سلامة عن الساحة الفنية

نهلة سلامة
نهلة سلامة
أحمد إبراهيم
×

كشفت الفنانة نهلة سلامة سر اختفائها فى الفترة الماضية عن الساحة الفنية حيث كان أخر أعمالها الرمضانية مسلسل “حضرة العمدة” الذى قدمته فى رمضان 2023 كما عرض لها مسلسل “أرواح خفية” على إحدى المنصات الإلكترونية فى بداية عام 2024. 

وقالت نهلة سلامة فى تصريح خاص : اختفائى كان بسبب الهجوم الشرس الذى تعرضت له فى الفترة الماضية وتحديدا بعد تقديم مسلسلى “حضرة العمدة” و"أرواح خفية" فضلا عن ظهورى الذى لفت الأنظار فى إحدى المهرجانات المصرية وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسعا وقررت وقتها الاختفاء والابتعاد قليلا بسبب هذا الهجوم. 

وأضافت  : قررت الحصول على فترة من الراحة كاستراحة محارب وحاليا أعود الى الساحة الفنية وأتمنى فى الفترة المقبلة أن اتلقى عدة عروض فنية لأشارك فى رمضان المقبل أو فى السينما أيضا. 

نهلة سلامة ومسلسل “حضرة العمدة” 

وكانت ‏قالت نهلة سلامة عن دورها في مسلسل حضرة العمدة إن المخرج عادل أديب مخرج كبير ودائمًا ما يختار لها أدوارًا مفاجئة بالنسبة لها وأنها كانت خائفة قبل التصوير وطلبت منه أن تكون هناك جلسات بينهم للتنسيق بسبب خوفها من الدور وتمنت أن تكون قد وفقت في أدائه.

‏وتابعت نهلة سلامة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها مؤمنة أنها قدمت شخصية موجودة في المجتمع بحلوها ومرها، متابعة أنها قد تعرضت لهجوم شديد على من منصات التواصل الاجتماعي لكنها لا تهتم بهذا الأمر وتتركه على الله سبحانه وتعالى قائلة: "بحتسبه عند الله يمكن آخذ به حسنات".

"حضرة العمدة" يشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز. 

نهلة سلامة الفنانة نهلة سلامة مسلسل “حضرة العمدة” أعمال نهلة سلامة أفلام نهلة سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثار حريق أسرة الاحساء

6 أشقاء وعروس.. شاحن هاتف ينهي حياة 7 من أسرة واحدة بالسعودية

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الإعدادي.. مواعيد رسمية نهائية

مباراة الأهلي وباتشوكا

القنوات الناقلة للقاء الأهلي وباتشوكا ومعلق المباراة

الغندور

صفقات ببلاش.. خالد الغندور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ يستفز جمهور الزمالك لهذا السبب

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة للطلاب الآن

إيهاب الخطيب

مدربين قهوة.. إيهاب الخطيب يصدم جماهير الزمالك في خليفة جوميز

اجازة نصف العام

بدون تغيير.. موعد بدء إجازة نصف العام للجامعات الحكومية والخاصة

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية فندق الأهرامات الثلاثة

صورة أرشيفية

بدعوي تسفيرهم للخارج مقابل أموال.. حبس عصابة نصبت على مواطنين بالغربية

كيان تعليمي

الداخلية تضبط صاحب كيان تعليمي وهمى بمدينة نصر

بالصور

بقوة 500 حصان.. شاهد| سيارة رينو 5 الهاتشباك الجديدة

سيارة رينو
سيارة رينو
سيارة رينو

طريقة عمل الفشار بالكراميل .. وصفات بسيطة

فشار بالكراميل
فشار بالكراميل
فشار بالكراميل

من هو الفنان سيد الفيومى.. 10 معلومات تلخص رحلته الفنية

سيد الفيومى
سيد الفيومى
سيد الفيومى

لوك لافت.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بجمالها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أحمد حلمى ومنى زكى

كيف ينتقد أحمد حلمي أعمال زوجته منى زكي؟

أسرة مقاول السلام

أسرة مقاول السلام تروى لـ صدى البلد تفاصيل مقـ ـتله بالشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القنديل بين الأصالة والحداثة

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإلهام المعرفي: انحدار أم استثمار؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر داخل دول الاتحاد الأوروبي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لم يكن عنتر ولبلب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حياتنا اليومية

المزيد