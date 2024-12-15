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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الـ«بيك أب».. مواصفات نيسان فرونتير 2025 الجديدة | صور

نيسان فرونتير 2025
نيسان فرونتير 2025
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تقدم نسيان اليابانية عددًا كبيرًا من سياراتها داخل الأسواق العالمية، والتي تتنوع بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، سواء من فئة الـ SUV والكروس أوفر، بالإضافة إلى فئة الـ"بيك أب" الشهيرة، وأبرزها فرونتير والتي تواصل من تألقها بعد الكشف عن موديل 2025 بتحديثات جديدة.

نيسان فرونتير 2025 

الأداء الفني لمحرك السيارة نيسان فرونتير 2025 

 

تعتمد السيارة نيسان فرونتير 2025 على محرك سداسي الأسطوانات V6، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 أحصنة و281 رطل/قدم من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتكون من 9 نقلات، وبتقنيات الدفع الكلي أو الخلفي للعجلات.

نيسان فرونتير 2025 

سحب وتسارع السيارة نيسان فرونتير 2025

 

تتمتع السيارة نيسان فرونتير 2025 بقوة سحب تصل إلى 7150 رطلاً، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 7.3 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة.

نيسان فرونتير 2025 

تجهيزات السيارة نيسان فرونتير 2025 

 

تضم السيارة نيسان فرونتير 2025 عدد من التجهيزات منها، شاشة عدادات ملونة قياسها 7 بوصة، وشاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، واتصال بشبكة واي فاي، وشاحن لاسلكي اختياري، وكاميرا 360 درجة.

نيسان فرونتير 2025 

تأتي السيارة نيسان فرونتير 2025 بمقدمة ذات مصابيح حادة وإضاءة ضباب على جانبي الصادم المعزز المصفح، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، وجنوط رياضية، بينما تقدر أبعادها الخارجية بحوالي 210.2 بوصة للطول الكلي، و74.7 بوصة للعرض، وبارتفاع يبلغ 72.9 بوصة.

نيسان فرونتير 2025 

أسعار السيارة نيسان فرونتير 2025 

 

تبدأ أسعار السيارة نيسان فرونتير 2025 في السوق العالمي من 33.560 دولار للفئة S، بينما يتراوح سعر فئة SV وPRO – X بين 35.900 و39.980 دولارا أمريكيا، ويبلغ سعر فئة PRO – 4X نحو 43.280 دولارا أمريكيا، و43.320 دولارا أمريكيا للفئة SL.

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