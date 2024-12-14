وزير خارجية أمريكا: تطورات سوريا فرصة لتشكيل حكومة وفق قرارات الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن "التطورات في سوريا تمثل فرصة لتشكيل حكومة وفقا لقرارات الأمم المتحدة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



وفي مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي إنهما ناقشا "ضرورة مواصلة الجهود لإبقاء تنظيم داعش الإرهابي تحت السيطرة"، قائلاً: "يجب أن نستخدم الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا لدعم الاستقرار في سوريا".

وأضاف بلينكن: "نعمل من أجل دعم الشعب السوري"، لافتًا إلى أنهم ينسقون بشكل مكثف مع الشركاء بشأن مستقبل سوريا. وتابع: "نحتاج إلى حكومة سورية تعزز الاستقرار وتفكك الأسلحة الكيميائية".

واستطرد وزير الخارجية الأمريكي: "نريد حكومة في سوريا ترفض أي تعاون مع الجماعات المتطرفة"، معلنًا أن "المجتمع الدولي سيدعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي شامل".