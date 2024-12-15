البحر الأحمر تكرم مدير مديرية التربية والتعليم بمناسبة بلوغه سن التقاعد

شهد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، احتفالية كبرى لتكريم هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمناسبة بلوغه سن التقاعد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في قطاع التعليم.

تكريم وسط حضور رفيع المستوى

أقيمت الاحتفالية بحضور لفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والبرلمانية، والتربوية، وعدد من الشخصيات العامة وزملاء العمل.

وأشاد الجميع بالجهود التي بذلها هشام منير طوال سنوات خدمته، والتي ساهمت بشكل بارز في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة ورفع كفاءة الأداء التعليمي.

إشادة وعرفان

في كلمة له خلال الحفل، أثنى كمال سليمان على الإسهامات الكبيرة التي قدمها مدير المديرية طوال فترة عمله، مؤكدًا أن مسيرته تمثل نموذجًا يُحتذى به للعطاء والإخلاص. كما أعرب زملاء العمل عن تقديرهم لما تركه من بصمة إيجابية خلال سنوات قيادته.