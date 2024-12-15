قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي عاجل بشأن سيارات ذوي الهمم
بـ 450 ألف جنيه.. طرح لوحة جديدة بمزاد المرور
وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
وفاة والدة عصام الحضري بعد صراع مع المرض
ليلة بكى فيها "الأحمر"| خسارة الأهلي بعيون أساطير الفريق: “تغييرة” وسام و"الدكة" علامة استفهام!
مش في حالته.. شوبير يعلق على أداء كهربا بعد الهزيمة من باتشوكا
أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
إعلام إسرائيلي: ترامب ونتنياهو ناقشا الليلة الماضية التطورات في سوريا وإيران وغزة
مهيب عبد الهادي يكشف عن شروط ميكالي لتدريب الزمالك
امشي لو عاوز.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد الشناوي
أقل من المعدل .. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة في هذا الموعد
مسئولون أمريكيون يكشفون خطوة «ترامب» في سوريا حول المواقع العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أستاذ هندسة الطاقة: «أبيدوس 1» بأسوان أقوى وسائل التعمير والتنمية المجتمعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
×

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنّ محطة «أبيدوس 1» للطاقة الشمسية في أسوان تمثل خطوة مهمة نحو التحول للطاقة الجديدة، موضحا أن مصر تتمتع بالثراء في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالتالي محطة أبيدوس تعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وجود محطة طاقة متجددة يعني إنتاج كهرباء دون الاعتماد على غاز، خاصة أن مصر تستورد جزء من الغاز، بالتالي يؤدي إلى استهلاك عملة صعبة، لكن امتلاك مصر مصدر للكهرباء يساهم في مجابهة فجوة الاستهلاك خلال الصيف المقبل.

وتابع: «إنشاء محطات الطاقة المتجددة مثل محطة أبيدوس 1 بأسوان هي أقوى وسائل التعمير والتنمية المجتمعية، إذ إنها تؤدي إلى نهوض وتطور المجتمعات المحلية المحيطة بها".

أسوان الطاقة الشمسية الطاقة الجديدة محطة أبيدوس 1 أبيدوس 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024

رسميًا الآن .. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

أمطار

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

الأموال

هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

نبيل الحلفاوي

فقد الوعي | تطور مفاجئ في حالة نبيل الحلفاوي الصحية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي

أرماندو مارتينيز

فيلم سينمائي.. رئيس باتشوكا في أول تصريح له بعد الفوز على الأهلي|ماذا قال؟

كهربا

هل أفسد كهربا ترتيب الجهاز الفني لمسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا؟.. إعلامي يكشف

ترشيحاتنا

روبي

سعر خرافي.. فستان روبي في الرياض يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبق الفول

سر العربيات .. طريقة عمل خلطة الزيت الحار للفول بمكونين

كيك الحليب

تعرف على طريقة عمل كيك الحليب

بالصور

بفستان مجسم.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

القرع يحمى من أخطر الأمراض العصرية ويقوى النظر

القرع
القرع
القرع

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: سباق الذكاء الاصطناعي وتحذير أخير

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مصر.. كوبنهاجن.. أوسلو.. دبلن

المزيد