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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

بـ 450 ألف جنيه.. طرح لوحة جديدة بمزاد المرور

اللوحة
اللوحة
مصطفى الرماح
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طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر.

ومن ضمن اللوحات التي تتم عليها المُزايدة لوحة تحمل رقم (ه ه - 3)، ووصل سعرها حتى الآن لـ 450 ألف جنيه ، وتنتهي المزايدة عليها اليوم 17-12-2024  .

وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية الدخول فى المُزايدة على اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات.

خطوات المزايدة على اللوحات المميزة:


الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية على الإنترنت.

الضغط على أيقونة لوحتك ثم تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على "كون لوحتك الآن".

كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

لوحة مرور مصر الإلكترونية البوابة الرسمية لمرور مصر مصر الإلكترونية

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