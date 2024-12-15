قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث ميكروباص ديروط.. شريهان أم شجاعة ضحت بنفسها من أجل ابنتيها
230 انتهاكا.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
بسبب حقن التخسيس.. إصابة إدوارد بشلل مؤقت في المعدة
إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي
بتعليمات من كولر.. شوبير يكشف مفاجآت لتغيير شكل الأهلي
أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ترغب في فرض أمر واقع بالضفة الغربية وغزة|فيديو
عودة تدريجية للمدارس والجامعات في سوريا .. ورجوع الموظفين لأشغالهم
هتوحشينى يا غالية .. انهيار عصام الحضرى خلال تشييع جثمان والدته
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الحضري يحمل جثمان والدته لأداء صلاة الجنازة عليها
للمدخنين| حالة وحيدة تقودك للسجن وغرامة 2000 جنيه .. اعرف التفاصيل
بقيمة 3 مليارات جنيه.. بدء صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الإتفاق تم..مفاجأة عاجلة بشأن تواصل الزمالك مع جروس

كريستيان جروس
كريستيان جروس
حمزة شعيب
×

علم صدي البلد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توصل لاتفاق نهائي مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب نادي الفتح السعودي.

وحسبما كشفت مصادر صحفية، رحب جروس بتولي المسؤولية في الزمالك، سيضم الجهاز الفني لجروس اثنين من المساعدين الأجانب ومساعد أو اثنين مصريين.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن التعاقد بعد مباراة الزمالك والمصري.

يُعد أمير عزمي مجاهد الأقرب للانضمام للجهاز الفني، نظرًا لخبرته السابقة بالعمل مع جروس.

عودة جروس إلى الزمالك:

يعود جروس إلى الزمالك بعد أن حقق معه نجاحًا كبيرًا في ولايته الأولى، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.

 ويتطلع جروس لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق الأبيض في ولايته الثانية.

أهمية التعاقد:

يعتبر تعاقد الزمالك مع جروس خطوة مهمة في مسيرة الفريق، حيث يمثل المدرب السويسري إضافة قوية للجهاز الفني للفريق. كما أن خبرته في الدوري المصري وقدرته على تحقيق النتائج الإيجابية تجعله الخيار الأمثل في هذه المرحلة.

الزمالك جروس مدرب الزمالك الجديد من هو مدرب الزمالك الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن| سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15 -12- 2024

رسميًا الآن .. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 15-12-2024

أمطار

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الأحد 15-12-2024

كهربا

هل أفسد كهربا ترتيب الجهاز الفني لمسددي ركلات الترجيح أمام باتشوكا؟.. إعلامي يكشف

أرماندو مارتينيز

فيلم سينمائي.. رئيس باتشوكا في أول تصريح له بعد الفوز على الأهلي|ماذا قال؟

إنجي المقدم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إجازة نصف العام 2025 بالمدارس |هل غيرت التعليم موعدها ومدتها؟..قرارات نهائية

بالصور

ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة
إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة
إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة

بفستان مجسم.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ إنجي المقدم تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

الاهلى

كواليس التشكيل والقنوات الناقلة .. الأهلي يستعد لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الذهب والدولار

3790 جنيها .. تفاصيل سعر الذهب اليوم ومفاجأة بعيار 21

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لردع كل من يهدد أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: سباق الذكاء الاصطناعي وتحذير أخير

المزيد