الإتفاق تم..مفاجأة عاجلة بشأن تواصل الزمالك مع جروس

علم صدي البلد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توصل لاتفاق نهائي مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب نادي الفتح السعودي.

وحسبما كشفت مصادر صحفية، رحب جروس بتولي المسؤولية في الزمالك، سيضم الجهاز الفني لجروس اثنين من المساعدين الأجانب ومساعد أو اثنين مصريين.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن التعاقد بعد مباراة الزمالك والمصري.

يُعد أمير عزمي مجاهد الأقرب للانضمام للجهاز الفني، نظرًا لخبرته السابقة بالعمل مع جروس.

عودة جروس إلى الزمالك:

يعود جروس إلى الزمالك بعد أن حقق معه نجاحًا كبيرًا في ولايته الأولى، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.

ويتطلع جروس لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق الأبيض في ولايته الثانية.

أهمية التعاقد:

يعتبر تعاقد الزمالك مع جروس خطوة مهمة في مسيرة الفريق، حيث يمثل المدرب السويسري إضافة قوية للجهاز الفني للفريق. كما أن خبرته في الدوري المصري وقدرته على تحقيق النتائج الإيجابية تجعله الخيار الأمثل في هذه المرحلة.