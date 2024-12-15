تعليق محمد الشناوي على خناقته مع جماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على واقعة دخوله في مشادة كلامية مع جماهير النادي الأهلي في استاد 974 بالدوحة بقطر، عقب خسارة الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي 6-5 بركلات الترجيح في كأس التحدي.

وقال محمد الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق: «أنا بعتذر بالنيابة عن نفسي وعن زمايلي لكل جمهور الأهلي.. وأنا متخانقتش مع بعض من الجماهير ومستحيل ده يحصل مني والجماهير على راسي».

‏وأضاف محمد الشناوي: «مينفعش أهدد جمهور الأهلي .. واحد من الجماهير اتلفظ بلفظ خارج مقدرش أقوله وقولتله أنا همشي لأوضة اللبس وعمري ما هجيب سيرة الجمهور .. أنا لما خدت أحسن لاعب في أفريقيا ما احتفلتش عشان خاطر الجمهور بعد خسارة بطولة .. هل أنا بعد كل ده أشتم الجمهور بتاعي ولا أهاجمهم».

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت مطار القاهرة اليوم قادمة من قطر.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره بالإحباط نتيجة الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف ‏نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.‏

وأوضح أن الفريق خلق العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم يتم استغلالها بشكل مثالي، لتذهب المواجهة إلى ركلات ‏الترجيح.‏

وأوضح أن اللاعبين لم يحتفلوا مبكرًا أثناء ركلات الترجيح، وأن عامل التركيز كان له دور كبير في حسم النتيجة.‏