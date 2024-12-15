قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد
السيطرة على حريق شقة المنيل ونقل 3 جثامين للمشرحة
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة رفع العقوبات عن سوريا
تعليق محمد الشناوي على خناقته مع جماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا
وزير الخارجية يفتتح البرنامج التدريبي لشباب الجامعات بموضوعات السلم والأمن
أوكرانيا تعلن دعمها لسوريا بشحنات حبوب ومنتجات زراعية
مصر تدين توسيع اسرائيل الاستيطان بسوريا وتطالب مجلس الامن بدور حاسم
تشيلسي يهزم برينتفورد 2-1 ويضيق الخناق على ليفربول في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى: الشركات المصرية تعمل في مشروعات إعمار ليبيا
أحمد موسى: تدمير مشروع إيران النووي سيعرض المنطقة لعواقب ومخاطر وخيمة
موعد ومكان عزاء الفنان نبيل الحلفاوي
رد فعل مفاجئ من أفشة بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تعليق محمد الشناوي على خناقته مع جماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا

محمد الشناوي
محمد الشناوي
إسلام مقلد
×

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على واقعة دخوله في مشادة كلامية مع جماهير النادي الأهلي في استاد 974  بالدوحة بقطر، عقب خسارة الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي 6-5 بركلات الترجيح في كأس التحدي.

وقال محمد الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق: «أنا بعتذر بالنيابة عن نفسي وعن زمايلي لكل جمهور الأهلي.. وأنا متخانقتش مع بعض من الجماهير ومستحيل ده يحصل مني والجماهير على راسي».

‏وأضاف محمد الشناوي: «مينفعش أهدد جمهور الأهلي .. واحد من الجماهير اتلفظ بلفظ خارج مقدرش أقوله وقولتله أنا همشي لأوضة اللبس وعمري ما هجيب سيرة الجمهور .. أنا لما خدت أحسن لاعب في أفريقيا ما احتفلتش عشان خاطر الجمهور بعد خسارة بطولة .. هل أنا بعد كل ده أشتم الجمهور بتاعي ولا أهاجمهم».

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت مطار القاهرة اليوم قادمة من قطر.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره بالإحباط نتيجة الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف ‏نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.‏ 

وأوضح أن الفريق خلق العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم يتم استغلالها بشكل مثالي، لتذهب المواجهة إلى ركلات ‏الترجيح.‏ 

وأوضح أن اللاعبين لم يحتفلوا مبكرًا أثناء ركلات الترجيح، وأن عامل التركيز كان له دور كبير في حسم النتيجة.‏

النادي الأهلي محمد الشناوي الشناوي جماهير النادي الأهلي الأهلي باتشوكا المكسيكي كأس التحدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جداول امتحانات الترم الأول 2025 «ابتدائي وإعدادي وثانوي» | تفاصيل عاجلة

امام عاشور

بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين

إلهام شاهين مع يسرا أمام الكعبة

ربنا يتقبل.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع يسرا

نبيل الحلفاوي

بعد وفاة نبيل الحلفاوي .. تفاصيل مرض أيامه الأخيرة

موعد صرف معاشات يناير 2025

بعد قرار رفع الحد الأدنى رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة

جدول امتحانات نصف العام 2025 بمحافظة الجيزة لجميع الصفوف | صور

ترشيحاتنا

برج الأسد

توقعات برج الأسد 2025 .. فرص جديدة ومكاسب ضخمة

إدوارد

بعد إصابة إدوارد| معلومات غير متوقعة عن شلل المعدة

شاورما الدجاج

تتبيلة شاورما الدجاج مثل المطاعم.. بأسهل الخطوات

بالصور

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يرقد من شهر في المستشفى.. مرض غامض يصيب ابن عمرو وهبة

عمرو وهبة
عمرو وهبة
عمرو وهبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد