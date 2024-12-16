محمد الشناوي: فيديو الخناقة مع جماهير الأهلي مقطوع

قال محمد الشناوي قائد النادي الأهلي، إن ما تردد عن وجود خناقة مع جماهير الأهلي غير حقيقي، مضيفا أن الجماهير هي صاحبة الفضل عليه وعلى كل اللاعبين.

وأضاف محمد الشناوي قائد النادي الأهلي في تصريحات خاصة عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "أنا بحب الأهلي وجماهيره واعتذر عن الخسارة أمام باتشوكا وكان لدينا حلم كبير للوصول للمباراة النهائية ومش مصدقين" .

وتابع الشناوي: حاولت تهدئة الجماهير أمس عقب المباراة وحقهم أنهم يكونوا زعلانين من نتيجة المباراة، والفيديو الذي انتشر أمس عقب مباراة باتشوكا مع الجماهير مقطوع.

وأوضح الشناوي طالبت اللاعبين بعدم الرد على الجماهير وبالفعل أخذت اللاعبين لغرف الملابس وطبيب الفريق قال لي أمشي وبالفعل خدت اللاعبين ومشيت، وأنا قولت كلمة (همشي) بعد تطاول أحد الجماهير.. همشي مش من النادي ولكن أمشي معناها الذهاب إلي غرف الملابس فقط.

واستطرد الشناوي: كنت كل اللي بقوله للجماهير حقكم عليا وعلي راسي ولكن قلت كلمة (همشي) لأحد الجماهير الذي تطاول عليا بلفظ خارج والذي أقصده فقط هو الدخول لغرف الملابس.

واختتم الشناوي: أنا من أكثر الناس احتراما لجماهير الأهلي وعمري ما أهدد الجماهير وأقول همشي، أنا عندما حصلت علي أفضل لاعب في أفريقيا قمت بتأجيل احتفالي ثلاث أشهر بسبب خسارتنا وقتها لبطولة.. احتراما وتقديرا لهم.