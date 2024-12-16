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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس قداس سيامة الشمامسة الجدد بكنيسة مار مرقس بالمنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
ميرنا رزق
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ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس سيامة الشمامسة الجدد، بكنيسة مار مرقس، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب أبوالخير بشرى، والأب نادر ماهر، راعيا الكنيسة، بحضور الأب أيوب يوسف، راعي كنيسة أم المخلص، ببردنوها.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "لا تخف يا زكريا قد سمعت طلبتك". وعقب كلمة العظة، منح الأب المطران درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة الرعية.

وفي ختام القداس الاحتفالي، قام راعي الإيبارشيّة بتوزيع الشهادات التذكارية على الشمامسة المحتفى بهم.

الكنيسة الكاثوليك قداس الأنبا باسيليوس سيامة الشمامسة الجدد

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