مع قرب حلول العام الجديد يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة قيمة و موعد صرف معاش يناير 2025 بالزيادة الجديدة، خصوصًا من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025، وينتظرون رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2025

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت مطلع ديسمبر الجاري، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في 1 يناير المقبل، لتستفيد من ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير المقبل، في حين تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقًا للقانون، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.

يصرف جميع أصحاب المعاشات معاش يناير 2025 يوم 1 من الشهر المقبل.

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موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

قيمة زيادة المعاشات الجديدة

اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، ابتداءً من 1/1 /2025.

زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه

عوض قال إنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها، بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11 ألفا و600 جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها، بزيادة 800 جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاش

وكشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميا ابتداءً من أول يناير 2025.

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

وأوضح "عبدالهادي"، في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد»، إنه سيجري رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11 ألفا و600 جنيه، بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها، وذلك لمن تنتهي خدمته ابتداءً من 1 يناير 2025.

موعد زيادة المعاشات السنوية

الزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وجميع أصحاب المعاشات، فقد نصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالآتي:

"تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية".

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

هل يشمل قرار زيادة المعاشات المستفيدين من تكافل وكرامة؟

سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن هذا التعديل سيشمل المؤمن عليهم جميعا، بدءًا من بداية العام المقبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.

وأوضح أن كل شخص مؤمن عليه سيتحمل 11% من قيمة الزيادة الجديدة، وأن هناك العديد من الفئات التي ستستفيد من هذا القرار، أبرزها: "جميع المؤمن عليهم، والعمالة غير المنتظمة، وأي موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025".

وذكر أن عدد المستفيدين من المعاشات يتجاوز 11 مليون مستفيد، كما أشار إلى أن تحسين المعاش أو الزيادة السنوية يتم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى وجود قانون للمعاشات الاستثنائية التي تُمنح لأسباب صحية أو نتيجة لإنجازات وطنية.