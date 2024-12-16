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وزير الخارجية: مصر ستواصل الاضطلاع بدورها الإنساني في المنطقة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر ستواصل الاضطلاع بدورها الإنساني في المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عُقد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعا افتراضيا مع "توم فليتشر"، مساعد الأمين العام لأمم المتحدة للشئون الإنسانية اليوم، الاثنين، للتباحث حول سبل تعزيز التنسيق المشترك فى الملفات الإنسانية والإغاثية فى ظل تعدد الأزمات الاقليمية. 

وهنأ “عبد العاطى”، المسئول الأممي على توليه منصبه الجديد، مؤكدا على مواصلة دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في الشرق الأوسط، منوهاً باستمرار مصر فى الاضطلاع بدورها الإنساني بالمنطقة لاسيما مع استضافتها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أطلع وزير الخارجية، المسئول الأممى على جهود مصر فى دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان ولبنان، مستعرضاً نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذى عقد في القاهرة يوم ٢ ديسمبر. 

وأشاد بنجاح المؤتمر في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في القطاع، مؤكداً على أهمية متابعة وتنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وزير الخارجية الأمم المتحدة الدكتور بدر عبد العاطى توم فليتشر

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