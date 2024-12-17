هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه؟.. انتبه لـ10 حقائق وأسرار

لاشك أن السؤال عن هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه ؟ يفتح إحدى أبواب الخوف من الجن والقرين ، الذي تنتج عنه الكثير من الأفعال المحظورة ، والتي تجلب للإنسان المصائب ، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه ؟.

هل سورة ق تعالج القرين

ورد في مسألة هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه ؟، أنه تشتمل سورة (ق) على فضائل لا حصر لها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلّم، كان يخطب بها الجمعة، والعيدين، فكان إذا حضر العيد أو الجمعة، صعد المنبر، وجعل موضوع الخطبة قراءة سورة (ق)، مكتفيًا بتلاوة هذه السّورة، وفي السورة الكريمة ما يدل على شموليّتها، وعِظَم معانيها، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أنه بقراءتها تكتمل بها خطبة الجمعة والعيدين، لبنائها الكامل، بدءًا من ولادة الإنسان، وموته، وبعثه، وأهميّة التزامه، وطاعته لله وأوامره في جوانب الحياة المتعدّدة.

وورد أنه لذلك يحرص المسلم على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، بهذه السورة، ليس فقط في ضيق الأحوال وسوء الظروف بل في جميع الأوقات وعليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة كتاب الله من أجل القبول والرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الأرض .

وورد أن سورة (ق) من السور التي يحتاجها كل إنسان يمر بأصعب الأوقات والظروف، كما أن هذه السورة الكريمة تحمي من الجن والقرين، وإبطال السحر، وذلك بقراءة سورة ق 7 مرات في الماء.

كما تبيّن السورة الكريمة، أنّ الموت حاضرٌ في كلّ وقتٍ؛ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وربُّنا جلَّ وعلا أعلم بكلّ ما يدور في نفسه، وما تزيّنه هذه النّفس له، وليس الله سبحانه وتعالى في ذلك كلّه بعيداً عنه، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد الذي يضخّ في الجسد كلّه ما يحتاجُ من دماء، كما تعرض السّورة صوراً متعدّدةً، مثل: الحياة، والموت، والهلاك، والبلى، والبعث، والحشر، وتصوّر كذلك بعض الحقائق الكونيّة الظّاهرة في السّماء، والأرض، والماء، والنّبات، والثّمر.

سورة ق

تعدّ سورة ق من أوائل السّور المفصلات في القرآن على القول الصحيح، ويبلغ عدد آياتها خمسًا وأربعين (45) آية، وسمّها بعض أهل العلم بسورة الباسقات، و تعتبر سورة ق سورة مكيّة بالإجماع، فقد نزلت في مكة المكرّمة، وكان نزولها بعد الهجرة الأولى للحبشة؛ أي في العام السابع للبعثة، وقبل حادثة الإسراء والمعراج.

وتعد سورة (ق) هي السّورة الخمسون من حيث ترتيب سور القرآن، وهي سورة مكيّة؛ وكل سورة من سور القرآن الكريم يوجد أسباب لنزولها وسبب لتسميتها وموضوعات تتناولها، وعن سبب تسمية سورة (ق) هي أنه أوّل ما يَبدأُ به هو قوله تعالى في أوّلها: (ق)، وهو من الحروف المُقطَّعة التي استُخدِمت في القرآن الكريم في عدّةِ مواضعَ، مثل: (ألم)، (ألر)، (ص)، (كهيعص). وبدأت سورة (ق) بقوله تعالى: (ق)؛ لهذا سُمِّيت بسورةِ (ق).

ماذا تعالج سورة ق

وتعالج سورة (ق) عدّة موضوعاتٍ، منها: موضوع البعث؛ فالعرب يَعجَبون أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جاء منهم؛ ليُنذرهم، ويُعلِمهم بحقيقة البعث بعد الموت، وتنقل السّورة اختلافهم هذا، ثمّ تلفِت أنظارهم إلى مجموعةٍ من الحقائق الكونيّة، وأنّ هؤلاء المكذّبين قد كذّبت قبلَهم أقوامُ نوحٍ، وعادٍ، وتبّع، وأصحاب الأيكة، وأنّ هؤلاء جميعاً كانوا من مكذّبي الرُّسل، فاستحقّوا عذاب الله تعالى ووعيده.

كما تتحدث السورة الكريمة، عن حياةِ الإنسانِ وتفاصيلها، وما فيها من وساوس، وصواب وخطأ، وتتكلّمُ عن سكرات الموت نفسه، والبعث بعد الموت، ثمّ جزاء النّفس البشريّة وحسابها على ما اقترفتهُ في الحياةِ الدّنيا.