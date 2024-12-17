موقف الأهلي من كولر بعد الخسارة أمام باتشوكا

كشف الإعلامي جمال الغندور، موقف النادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس التحدي وعدم الوصول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في كأس "الإنتركونتيننتال".

وقال الغندور، خلال برنامج “ستاد المحور”: "مصدر بالنادي الأهلي أكد أن استمرار كولر أو رحيله بكل تأكيد لن تتم مناقشته في الوقت الحالي، وهناك حالة من التركيز على ما ينتظر الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "المصدر أكد أن كولر مدرب كبير ومسئولي الأهلي يقدرونه جدًا وهو بنفسه يعلم أن هناك أخطاءً كبيرة حدثت ولكن الأهلي لا يتعامل بالقطعة والموسم مازال طويل".

واختتم: "كل ما يُثار حول تقديم الشكر لكولر لا صحة له على الإطلاق".