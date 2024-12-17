ملفات هامة على طاولة الأهلي في اجتماع الخطيب وكولر مع لجنة التخطيط

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن أهم الملفات المنتظر حسمها في اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق ولجنة التخطيط، ومحمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الجلسة تم تحديدها بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر ولجنة التخطيط والمدير الرياضي الجلسة سيكون بها ملفات عديدة سيتم الحديث عنها وحسمها".

وأكمل:" مطلوب من كولر تحديد الراحلين عن الأهلي وزي ما قولنا قبل كدا هم كريم نيدفيد ويوسف أيمن واعارة سمير محمد ومصطفى أبو الخير، كما إنه مطلوب تجهيز ملف أسباب خسارة مباراة باتشوكا المكسيكي".

واستطرد:" سيتم مناقشة أسباب استبعاد رضا سليم من الحسابات الفنية على الرغم من تألقه في بعض المباريات التي شارك فيها مؤخرًا، وسيتم عرض فكرة عودة أحمد عبد القادر في يناير المقبل من قطر القطري بدلًا من نهاية الموسم الحالي كما أكدنا بالأمس".

واختتم:" سيتم مناقشة ملف التعاقدات على المستوى المحلي والأجنبي وهناك عدد من اللاعبين الذي تم ترشيحهم من جانب فريق الاسكوتنج بقيادة هاني رمزي".