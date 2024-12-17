مشيتي بسرعة.. الحضري يودع والدته بكلمات مؤثرة

ودع الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، والدته بكلمات مؤثرة.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "الله يرحمك يا حبيبتي وحشتيني ومشيتي بسرعة وهيوحشني دعاكي ليا، في الجنة ونعيمها يارب يا حبيبتي.

وكانت قد توفت والدته بعد صراع طويل مع المرض يوم الأحد، ويذكر أن الكابتن عصام الحضري كان يحرص دائما على زيارته والدته بمسقط راسه بمدينة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط نظرا لتعلقه الشديد بوالدته وارتباطة بها.

وأقام سرادق للعزاء بمسقط رأسه بكفر البطيخ لاستقبال أهالى مدينة كفر البطيخ، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في والدته.