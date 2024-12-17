ننشر الصور الأولى لـ"انقلاب أتوبيس" بموظفي مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج

حصل "صدى البلد" على الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس يقل موظفي مصنع سكر جرجا في ترعة مجاورة للطريق بناحية بني عيش جنوب محافظة سوهاج، الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الواقعة

وشهد الحادث إصابة عدد من الموظفين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بعد أن فقد السائق السيطرة على الأتوبيس أثناء سيره على طريق "جرجا - بندار"، مما أدى إلى انقلابه في الترعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب الأتوبيس في الترعة المحاذية للطريق أمام نجع بني عيش.

بالانتقال والفحص، تبين أن الأتوبيس كان يقل عددًا من موظفي المصنع إلى مقر عملهم. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.