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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حقيقة وجود انخفاض شديد بالحرارة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف

حالة الطقس
حالة الطقس
نهلة إبراهيم
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كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

شبورة وأمطار 

وأضاف “القياتي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر، المذاع عبر فضائية ”الأولى المصرية"، اليوم، الثلاثاء، أن ما يتم تداوله من أخبار على السوشيال ميديا فيما يخص الانخفاض الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة مجرد تهويل، موضحًا أن البلاد تشهد طقسًا مستقرًا على أغلب الأنحاء.
 

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك شبورة مائية خفيفة على محافظات شمال الجمهورية، منوهًا بأن اليوم تحديدًا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومنها مطروح وتستمر فرص الأمطار اليوم وغدًا.
 

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن قيم درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل بين 20 و22 درجة مئوية.

ولفت إلى أنه مع دخول فترة المساء تشهد قيم الحرارة انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، مضيفًا أن هناك اعتدال في سرعات الرياح وهذه الأجواء مستمرة على مدار الأيام المقبلة.
 

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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