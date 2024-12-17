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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

محافظ الدقهلية يستقبل زاهي حواس.. تفاصيل

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى
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استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في مناقشة احدي رسائل الدكتوره بجامعة المنصوره .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ والأستاذ علي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث.

ووجه " محافظ الدقهلية" للدكتور زاهي حواس قائلاً شرفت المحافظة اليوم بزيارة عالم كبير من علماء الآثار المصرية ولدينا تطلعات مستقبلية للتعاون من أجل إبراز المعالم الأثرية التاريخية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها لتكون محط أنظار واستقبال السياح ووضع الدقهليه علي الخريطة السياحيه والأثرية.

ومن جانبه أعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهليه العريقة التي كانت يوم من الأيام عاصمة لمصر في أسرتين وتضم اهم المعالم الأثرية بتل المقدام بميت غمر وتل الربع بتمي الأمديد ، بالإضافة إلي أنها أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها .

وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظه الي الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق تقديراً له ولزيارته للمحافظة.

محافظ الدقهلية زاهي حواس وزير الآثار

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