اخبار الإسكندرية..مواعيد امتحانات النقل وافتتاح معرض فني بالمكتبة

شهدت محافظة الإسكندرية عدد من للفعاليات والأحداث على مدار ٢٤ ساعة، لعل أبرزها اعتماد مواعيد امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

اعتماد جداول امتحانات سنوات النقل بالإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

وتبدأ الامتحانات في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4 ، 5 ، 9 يناير المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

https://www.elbalad.news/6416975

افتتاح معرض "آدم حنين سنوات باريس" بمكتبة الاسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح معرض "آدم حنين، سنوات باريس" بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، وذلك بقاعة المعارض الغربية بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

افتتح المعرض كل من الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بككتبة الإسكندرية، والدكتور نيفين غريب؛ عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، و Lina blin قنصل فرنسا بالإسكندرية، والدكتور عصام درويش؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، وعماد عبد المحسن؛ مدير متحف آدم حنين في الحرَّانية، والمهندس حسن وصفي؛ نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية والفنان التشكيلي حسين الشابوري.

https://www.elbalad.news/6417332

قافلة طبية لمدة يومين غربي الاسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين خلال الأيام الماضية في مناطق برج العرب والعامرية والتي تبعد عن أقرب مستشفى حكومي.

وانطلقت القافلة الأولى بمنطقة برج العرب الطبية، على مدار يومين بوحدة بنجر ٢ والتي تبعد ٣١ كم عن اقرب مستشفى (مستشفى برج العرب).

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية (باطنه-انف و اذن و حنجرة- اطفال- نساء- جراحة- أسنان- عظام-تنظيم أسرة) من خلال ٨ عيادات ثابتة و ٧ عيادات متنقله، وشارك فيها٥٠ عضواً من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وقد انطلقت القافلة الثانية بمنطقة العامرية الطبية؛ على مدار يومين بوحدة حارس والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفى (مستشفى العامرية).