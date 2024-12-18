حسام بدراوي: يجب على المصريين الاتحاد للتصدي لمخططات الفتنة.. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي الكبير، إنه لا بد أن يتحد الشعب المصري من أجل التصدي لجميع مصادر الفتنة.

وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاركة بين كل فئات المجتمع تحمي الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأوضح بدراوي، أن الأحزاب السياسية في مصر لا بد أن تمتلك 3 مقومات للتأثير والنجاح وهي الأيدولوجية والتنظيم والتمويل.

وحول إمكانية نجاح الأحزاب السياسية الجديدة، قال الدكتور حسام بدراوي، إن هذه الأحزاب يجب أن تمتلك برامج واضحة من أجل أن تحقق نجاح وتدخل في بوتقة الأحزاب السياسية الكبرى.