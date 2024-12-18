ماذا تقدم منظمة الهجرة الدولية للمهاجرين؟.. مسئول قسم الإعلام بالمنظمة يوضح

قال الدكتور تميم عليان مسؤول قسم الإعلام والتواصل الإقليمي بمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ المنظمة تهتم بالمهاجرين والأشخاص المتنقلين، وتتعاون مع الحكومات وكل أصحاب المصلحة لتقديم العون للمهاجرين، وبخاصة الذين يعانون في وضعية صعبة ويحتاجون إلى مساعدات.

وأضاف عليان، في لقاء مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نقدم مساعدات عينية، طبية، ونفسية للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، ونعمل مع الحكومات على توفير الظروف الملائمة للمهاجرين والنازحين في حال حدوث أزمات نزوح".

وتابع: "نتعاون في السياسات والتشريعات ذات الصلة، في ظل وجود الاتفاق العالمي للهجرة الآمن والمنظمة والنظامية، ونقدم دعما للنازحين في مراكز النزوح، ونقدم مساعدات عينية ومساعدات دعم نقدي ومأوى ومساعدات متعددة".

وأكد، أنّ من أكبر التي يواجهها المهاجرون في هذه الفترة موجات كراهية الأجانب في بعض المجتمعات، وتؤدي إلى صعوبة ادماجهم في المجتمع، وبعض الدول تفرض قيودا تشريعية على دخول المهاجرين أو القاء في بلادهم، ما يدفع العديد من المهاجرين إلى سلك المسار غير النظامي للهجرة.