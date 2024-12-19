تفاصيل حفل جنات وبهاء سلطان في بداية عام 2025

يستعد المطرب بهاء سلطان والفنانة جنات، لإحياء حفلاً غنائيًا، تحت شعار «اليوم الذهبي»، في حديقة الأسرة بمنطقة التجمع، حيث يلتقيان بجمهورهما في واحدة من أبرز حفلات بداية العام الجديد 2025.

موعد حفل جنات وبهاء سلطان

ومن المقرر انطلاق فعاليات حفل جنات وبهاء سلطان، يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2025، ضمن حفلات الأسبوع الأول من العام الجديد، في حديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة.

مقدم الحفل خالد عليش

ويقدم الفنان والإعلامي خالد عليش، فقرات حفل بهاء سلطن وجنات، حيث يضفي أجواء من السعادة والبهجة على الحضور بخفة ظله المعهودة في تقديم الحفلات أو برامجه الإذاعية.

برنامج حفل جنات وبهاء سلطان

وتقدم جنات خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحًا خلال مشوارها الفني، منها: «اللي بيني وبينك، حب جامد، حب امتلاك، جنبك ومعاك، كأنك روح، عارف غلاوتك، يا بختي بيه، حبيبي على نياته، خصتني، بنعيش مع ناس، أنت الإحساس، مش رجولة»، وغيرها.

ويقدم بهاء سلطان أيضًا عدد من الأغاني التي ساهمت في شهرته، منها: «3 دقايق، تعالى ادلعك، مارتحناش، أنا مصمم»، بالإضافة إلى أغنية «أنا من غيرك» الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان».

أسعار تذاكر حفل جنات وبهاء سلطان

طرحت الجهة المنظمة لحفل جنات وبهاء سلطان، أسعار مختلفة من تذاكر الحفل لكي تتناسب مع جميع الفئات، والتي جائت كالتالي:

الفئة الأولى: 2507 جنيهًا.

الفئة الثانية: 1507 جنيهًا.

الفئة الثالثة: 807 جنيهًا.

الفئة الرابعة: 507 جنيهًا.

حفل جنات وبهاء سلطان

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق بهاء سلطان، وجنات، الذين اعتادوا على حضور حفلاتهما المميزة والاستمتاع بأجواء الفرح والغناء في ليالي الشتاء.

أحدث أغاني بهاء سلطان

وكان طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.