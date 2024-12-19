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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل تامر حسني بموسم الرياض وشروط الدخول

بوستر حفل تامر حسني
بوستر حفل تامر حسني
سعيد فراج
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طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، بموسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر الموقع المخصص.

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر حسني، في موسم الرياض، بين الفئات السعرية التالية: (295 ريال سعودي، 325 ريال سعودي، 650 ريال سعودي، 1250 ريال سعودي، 1500 ريال سعودي، 2000 ريال سعودي).

ويحيي تامر حسني حفل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، بتاريخ 27 ديسمبر المقبل. 

شروط دخول حفل تامر حسني بموسم الرياض 

  1. ليس للأطفال دون سن 18 سنة، ويتم التأكد بالهوية عند البوابة.
  2. لن يسمح بالدخول بعد بدء الحفل وإغلاق الأبواب.
  3. تفتح الأبواب الساعة 7:30 مساءً.
  4. يبدأ الحفل في الساعة 9 مساءً.
  5. أسعار التذاكر غير قابلة للاسترداد.
  6. في حالة إلغاء الحفل أو تأجيله أو تغيير الموعد من قبل المنظم سيتم استرداد سعر التذكرة.
  7. يتحمل حامل التذكرة وحده مسؤولية التحقق من التاريخ والوقت والموقع والقيود العمرية للحفل. 
  8. الوصول المبكر أمر لا بد منه، وللمنظم الحق في رفض أي دخول متأخر، ولا يحق لحامل التذكرة المطالبة باسترداد ثمن التذكرة أو أي تعويض مهما كان.
  9. في حالة مغادرة المكان، لا يسمح لك بالعودة.
  10. قد يخضع جميع حاملي التذاكر وممتلكاتهم للتفتيش عند دخول المكان. 
  11. سيتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة. 
  12. سيتم مصادرة أي عنصر يعتبره المنظم أو أفراد أمن المكان بمثابة خطر أمني أو يمكن استخدامه لإلحاق الضرر بالمكان أو التدخل في الحدث.
  13. لا يُسمح بإدخال الأطعمة والمشروبات من الخارج.
  14. غير مسموح بدخول الحيوانات.
  15. لا يُسمح بوجود كاميرات ومسجلات فيديو احترافية في المكان.
  16. يوافق حامل التذكرة على التقاط الصور والفيديو والتسجيلات الصوتية له واستخدامها في الوسائط المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت. 
  17. يُمنع التدخين منعًا باتًا داخل المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. 
  18. يمنع استخدام الولاعات وأعواد الثقاب داخل الموقع إلا في المناطق المخصصة للتدخين.
  19. لا يتحمل المنظم أي مسؤولية عن الإصابة الجسدية أو المرض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تلف الأمتعة الشخصية.
  20. يحق للمنظم إخراج كل من يرتكب فعلاً يعتبر في نظر المنظم سلوكاً مخالفاً.
  21. الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتوافق مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية. 

أحدث أغاني تامر حسني

طرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

أعمال تامر حسني

يُصوّر تامر حسني حاليا، فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يشاركه فيه كل من محمد ثروت، هنا الزاهد، وباسم سمرة. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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