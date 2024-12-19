بكاء وتأثر زوجة الراحل محمد رحيم في حفل تكريمه

حرصت آنوسة كوتة أرملة الراحل محمد رحيم أن تكون أول الحاضرين لحفل تكريمه بالأوبرا المصرية، ودخلت آنوسة كوتة في حالة في البكاء الشديد.

كما حرص عدد من النجوم على التواجد منهم الملحن عمرو مصطفى، المؤلف ايمن بهجت قمر، وغيرهم.

يستعد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لانطلاق حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والتي تنطلق تحت عنوان “ليلة حب وتكريم محمد رحيم”.



يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي والهندسة صوتية لياسر أنور من إخراج عادل عبده، ويحيي الحفل كل من: تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد ثروت وهيثم شاكر ولطيفة وسومة ومي فاروق.

كما حرص عدد من النجوم على التواجد منهم الملحن عمرو مصطفى، المؤلف ايمن بهجت قمر، وغيرهم.