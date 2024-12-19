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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ماجد المهندس يجري بروفاته استعدادا لحفل الغد بموسم الرياض

بروفة ماجد المهندس
بروفة ماجد المهندس
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أجرى الفنان ماجد المهندس، بروفته الأولى ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، استعدادا لحفل موسم الرياض، غدا الجمعة 20 ديسمبر. 

ونشرت الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس، مقطع فيديو قصير من بروفة الحفل ظهر فيها بصحبة فرقته الموسيقية ويؤدي عددا من الأغاني المرتقب أن يجدوا بها في الحفل. 

حفل ماجد المهندس، في موسم الرياض، يأتي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل. 

أحدث أغاني ماجد المهندس

وفي 15 ديسمبر الجاري، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم ، ومن المقرر أن يطرح يوم ٢٦ ديسمبر الجاري. 

ماجد المهندس - ماني ذاك

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل.

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”،عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023. 

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.

ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس موسم الرياض أغاني ماجد المهندس

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