تغريدة حساب نبيل الحلفاوي عبر X تحزن متابعيه.. ويوجهون طلبا لأسرته

كتبت أسرة الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع X، بعد أيام من وفاته وتلقي العزاء فيه.

وجاء مضمون تغريدة حساب نبيل الحلفاوي، عبر X كما يلي: «القبطان كان دائما لما بيلاقي منكم الدعم والحب ، كان بيقول "يعجز الكلام عن الشكر علي المحبة والدعم “ هو اكيد دلوقتي عايز يشكركم علي الكم الهائل من الحب والدعوات .. واحنا أسرته عاجزين عن التعبير عن الشكر .. القبطان زي ما كان بيكتب off x … نبيل الحلفاوي ( ١٩٤٤ - ٢٠٢٤ )».

التغريدة السابقة أحزنت متابعي الراحل نبيل الحلفاوي، الذين ارتبطوا بعلاقة حب كبيرة مع الفنان بفضل نقاشاته اليومية معهم على مدار سنوات طويلة، إذ عبر الكثيرون عن حزنهم لرحيله بعدما كان يفتح قلبه معهم بشكل يومي.

وطالب عدد كبير من متابعي نبيل الحلفاوي، أسرته بأن يظل حساب موقع X مفتوحا وينشر تغريدات دورية مثلما كان يفعل «القبطان» كما لقبوه.

تغريدة حساب نبيل الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي

وتوفي الفنان القدير نبيل الحلفاوي، يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري، وتم تشييع جنازته عقب صلاة العشاء من نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عزاء نبيل الحلفاوي

وأقيم عزاء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، منهم: (يسرا، لطفي لبيب، يحيى الفخراني، ماجد الكدواني، محمد رمضان، حسن الرداد، ايمي سمير غانم، أشرف زكي، روجينا، إلهام شاهين، صابرين، إسعاد يونس، لميس الحديدي، ماجد المصري، محمد ممدوح، حسين فهمي، داليا مصطفى، شريف سلامة، شريف عامر) وعدد كبير آخر من نجوم الفن والمجتمع.

مرض نبيل الحلفاوي

كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي أول أمس عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

تحدث محمود سعد في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وروى بشكل مؤثر تفاصيل علاقته بالفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

كما كشف سعد عن طبيعة مرضه، وقال: "علمت بمرض نبيل منذ 20 يومًا، وأخبرتني زوجتي أن حالته الصحية سيئة للغاية، وعلى الفور تحدثت معه هاتفيًا".

وأضاف: "داعبته كثيرًا وقولتله يا بلبل كل كويس وخلي بالك من صحتك، آخر مرة شوفتك كنت عضم".

واستكمل محمود سعد: "نبيل الحلفاوي كان يعاني من مرحلة متأخرة جدًا من السرطان، وصل للدرجة الرابعة".