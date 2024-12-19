قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن قصف اليمن
بلينكن: لن نسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب"
سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-12-2024
أحمد شوبير: إنفانتينو أهلاوي وخالته متربية هنا في شبرا
عيار 21 يتراجع بقوة.. سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك الفيدرالي
الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على صنعاء والحديدة في اليمن | فيديو
"فكرة عظيمة".. ترامب يعيد طرح ضم كندا إلى الولايات المتحدة
قطع في الشريان.. تفاصيل إصابة عمر كمال في مران الأهلي
ناقد رياضي: وليد سليمان مديرًا للكرة في الأهلي خلال ساعات
تغريدة حساب نبيل الحلفاوي عبر X تحزن متابعيه.. ويوجهون طلبا لأسرته
إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب
دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف مع تفعيل منظومة الدفاع الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أنا وليلى.. مقتطفات من حفل كاظم الساهر في السعودية

كاظم الساهر
كاظم الساهر
×

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأربعاء 18 ديسمبر، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان بين ثقافتين. 

وخلال الحفل، تألق كاظم الساهر، بباقة من أجمل أغانيه الطربية، منها: (صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى). 

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

السعودية الرياض كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر أغاني كاظم الساهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة |رسميا تغيير موعد المواد غير الأساسية

شاب مطروح

سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

حالة طقس الخميس

الأرصاد تحذر من منخفض جوي وتكشف حالة طقس الخميس 19 ديسمبر

مصطفى مدبولي

طلب التوقف فورًا.. شاهد لحظة إعياء رئيس الوزراء على الهواء أثناء المؤتمر الصحفي اليوم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.. النص الكامل لقانون لجوء الأجانب

محمد صلاح

62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول

أنغام

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الخامس الابتدائي | تفاصيل عاجلة الآن

ممرات لوجستية

مصر تبني شبكة ممرات لوجستية عملاقة.. تفاصيل

الحديد والأسمنت

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

أنغام
أنغام
أنغام

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد