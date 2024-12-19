عمرو مصطفى يكشف لصدى البلد عن مشروعات عمل لم تنفذ بسبب رحيل محمد رحيم

وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة خاصة إلى الفنان الراحل محمد رحيم ، بعد سنوات العمل والصداقة التي جمعتهما.

قال عمرو مصطفى في لقاء خاص لصدي البلد “ محمد رحيم أخويا وصاحب عمري وطول عمرنا مع بعض، وكنا لسة هنعمل برنامج اكتشاف عن المواهب لكنه الله يرحمه رحل”.

وتابع عمرو “ محمد رحيم كان شخص جميل ومحترم وأخويا، بشكر وزارة الثقافة على الحفل الرائع، وبشكر كل النجوم المشاركين وكل الناس بتحبه”.

وشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والتي تنطلق تحت عنوان “ليلة حب وتكريم محمد رحيم”.



يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي والهندسة صوتية لياسر أنور من إخراج عادل عبده، ويحيي الحفل كل من: تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد ثروت وهيثم شاكر ولطيفة وسومة ومي فاروق.