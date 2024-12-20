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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف.. طريقة عمل مربى الجزر

مربي الجزر
مربي الجزر
ريهام قدري
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إذا كنتي تحاولين تقديم وصفات غذائية صحية، نقدم لكي طريقة عمل مربى الجزر بطريقة سهلة ولذيذة:

المكونات:

1 كيلوجرام جزر مبشور.

3 أكواب سكر.

2 كوب ماء.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري).

عود قرفة أو 2 حبة هيل (اختياري لإضافة نكهة).

الطريقة:

1. تحضير الجزر: اغسلي الجزر جيدًا وقشريه ثم ابشريه باستخدام المبشرة.


2. إعداد القطر (الشيرة):

في قدر عميق، ضعي الماء والسكر على نار متوسطة.

اتركيه يغلي حتى يذوب السكر تمامًا.

3. إضافة الجزر:

أضيفي الجزر المبشور إلى القطر.

قلبي المكونات جيدًا واتركي الخليط يغلي.

4. إضافة المنكهات:

أضيفي عصير الليمون، وهو يساعد على منع التبلور.

يمكنك إضافة عود قرفة أو الهيل حسب الرغبة.

خففي النار واتركي المربى ينضج على نار هادئة مع التحريك من حين لآخر.

5. الطهي:

استمري بالطهي لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح الجزر طريًا ويتحول القطر إلى قوام كثيف.

6. التأكد من القوام:

ضعي ملعقة صغيرة من المربى على طبق واتركيها تبرد. إذا حافظت على شكلها ولم تنتشر، فهذا يعني أنها جاهزة.

7. إضافة الفانيليا:

أضيفي الفانيليا في النهاية للحصول على نكهة مميزة.

8. التعبئة:

اسكبي المربى الساخنة في برطمانات زجاجية معقمة.

اغلقي البرطمانات بإحكام واتركيها تبرد.

نصائح:

احفظي المربى في مكان بارد وجاف، ويفضل في الثلاجة بعد فتحه.

يمكنك إضافة قشر برتقال مبشور لإضافة نكهة مميزة.


بالعافية!

الجزر المربي مربى الجزر طريقة عمل مربى الجزر

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