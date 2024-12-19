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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ كفر الشيخ: نسعى لتوفير بيئة مناسبة لجميع الرياضيين من ذوي الهمم

بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم
بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم
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 أكد محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة رياضية مناسبة لجميع الرياضيين من ذوي الهمم، ضمن رؤية المحافظة لتحقيق المركز الأول في جميع الألعاب الرياضية، مشجعًا إياهم على مواصلة العمل الجاد.


جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم /الخميس/، بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم، التي نُظمت ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية في مرحلتها الأولى، حيث تُقام بمشاركة 35 ناديًا و350 لاعبًا من مختلف المحافظات على مدار ثلاثة أيام، بنادي سيتي كلوب في مدينة كفرالشيخ.
وشهد محافظ كفرالشيخ، فعاليات البطولة والمنافسات في مختلف فروع ألعاب القوى مثل الوثب، والجري، ودفع الجلة، ورمي القرص، بالإضافة إلى سباق الكراسي لمسافة 100 متر.


وتنافس العديد من اللاعبين واللاعبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في أجواء من الحماسة والإصرار، حيث قدم الرياضيون عروضًا مميزة تميزت بالعزيمة والتحدي، كما شهدت الفعالية لعبة رمي القرص بمشاركة النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب.


وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بأداء الرياضيين البارالمبيين، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الروح القتالية والتحدي الذي يتحلى به هؤلاء الرياضيون، مشيرا إلى أهمية دعم الأنشطة الرياضية لذوي الهمم، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على البطولة لتنظيمها بشكل متميز وناجح.


وأشار، إلى أن دعم الرياضة البارالمبية يمثل أولوية قصوى للمحافظة، قائلا "ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتمكين هؤلاء الأبطال من مواصلة مسيرتهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن دعم هذه البطولات يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الهمم، ويمنحهم الفرصة لإظهار إمكانياتهم والتنافس على المستويات الرياضية المحلية والدولية.


ومن جانبهم، أعرب ذوو الهمم المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ لكونه أول محافظ يحضر بطولة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإرادة الحركية بالمحافظة، مؤكدين أن حضوره يعد بمثابة رسالة دعم وتشجيع لهم، وأن هذه البطولة تمثل تجربة هامة لاختيار اللاعبين المتميزين وتأهيلهم لمنتخب مصر، مشيرين إلى أن كفرالشيخ تعتبر "ولادة للأبطال" من ذوي الهمم، كما أعربوا عن رغبتهم في أن تستضيف المحافظة جميع الألعاب الرياضية، مع تقديم كل الدعم لتحقيق المستوى الأول في هذه الألعاب.


وعلى صعيد آخر، شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق. 


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم /الخميس/ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.


ووفقا لبيان صحفي صدر عن المحافظة اليوم /الخميس/- فقد أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرا لمخالفات تموينية بدسوق و 8 محاضر بالرياض أثناء المرور على المخابز البلدية منها محاضر نقص وزن، و محاضر غير مطابق للمواصفات، ومحاضر عدم إعلان أسعار، ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.


ومن ناحية آخرى، تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدات المحلية في حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، التي أسفرت عن رفع 2000 طن من القمامة.

محافظ كفرالشيخ ذوي الهمم بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم نادي سيتي كلوب في مدينة كفرالشيخ

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