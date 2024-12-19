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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ المنيا يفتتحان نزل شباب المنيا الدولي

وزير الرياضة ومحافظ المنيا
وزير الرياضة ومحافظ المنيا
سارة عبد الله
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افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني، نزل الشباب الدولي في محافظة المنيا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرياضية والشبابية، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة.


يحتوي نزل شباب المنيا الدولي علي 108 غرفة، بقدرة استيعابية 216 فرد، مطعم، وكافتيريا، وقاعات متعددة الاستخدامات. وتماشياً مع توجهات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، تم طرح القاعة المغلقة بالنُزل بحق انتفاع لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى طرح الكافتيريا الملحقة للإيجار، بهدف توفير فرص استثمارية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع.


قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل مرافق النزل من تنفيذ الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والتي تشمل غرف إقامة مجهزة، قاعات تدريبية، ومساحات للأنشطة الترفيهية والثقافية، وقاعات متعددة الأغراض.


كما تفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات المُنفذة للإدارة المركزية لتمكين الشباب منها تدريب علمني حرفة، عرض لناتج تدريبات  علمني حرف، معرض لمنتجات الشباب، تدريب تنمية مهارات برنامج مشواري، تدريب طور وغير تكنولوجي.


ومعرض أندية الفتاة والمرأة "جميلة" للإدارة المركزية لتنمية الشباب، لعرض مخرجات الورش التي تم تنفيذها، والتي تساهم في تنميه المهارات الحرفية وفتح مجال لتنفيذ مشروعات صغيرة  تساهم في إتاحة فرص العمل، ومعرض الفنون التراثية، شعبة التوجيه والتأهيل المهني النشء، والإدارة المركزية لتنمية النشء، معرضًا للفنون التراثية، شعبة التوجيه والتأهيل المهني النشء.


في كلمته خلال الجولة، صرح وزير الشباب والرياضة بأن النُزل يُعد إضافة مهمة لدعم الأنشطة الشبابية وتوفير بيئة مثالية لاستضافة الفعاليات والرحلات الشبابية على المستويين المحلي والدولي، حيث تجهيزه بأحدث الإمكانات والتقنيات ليكون مركزاً متميزاً لاستقبال الشباب.

وأكد الوزير علي أهمية المنشآت الشبابية والرياضية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع أهمية التكامل بين المنشآت الرياضية والشبابية في تقديم خدمات متنوعة تتماشى مع احتياجات الشباب، وتشمل الأنشطة الرياضية، الثقافية، والفنية.


من جانبه، أشاد محافظ المنيا بدور الوزارة في دعم المشروعات الشبابية والرياضية داخل المحافظة، مؤكداً أن افتتاح النزل يعكس اهتمام الدولة بالشباب كركيزة أساسية في عملية التنمية.

أشرف صبحي اللواء عماد كدواني شباب المنيا الدولي

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